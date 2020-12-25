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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Две смерти, 18 тысяч зараженных и почти 900 госпитализированных: новые данные COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Две смерти, 18 тысяч зараженных и почти 900 госпитализированных: новые данные COVID-19 Фото: Олег Яровиков

Республиканский оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией обновил статистические данные заболеваемости. На 25 декабря в Башкирии зарегистрировано 18 066 тысяч зараженных COVID-19, из низ 162 случая подтверждено за последние сутки.

В стационарах сегодня находятся 877 человек, 57 из которых в тяжелом состоянии, 11 — на ИВЛ. Носителями коронавируса в домашних условиях являются 2896 жителей региона. За последние сутки 102 человека справились с «ковидом», всего с начала пандемии — 14 162. Также зарегистрировано две новые смерти от инфекции. Всего от коронавируса в республике погиб 131 человек.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 405, выписано — 376 пациентов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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