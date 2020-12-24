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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на три дня

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на три дня Фото: Ксения Калинина

Башгидрометцентр сообщил, какая погода прогнозируется в республике под конец недели. По данным синоптиков, 25 декабря, в пятницу, ожидается небольшой снег, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью понизится до -10...-15, при прояснениях до -20, днем -7...12.

26 декабря, в субботу, преимущественно без осадков, в отдельных районах сохранится гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью прогнозируется -13...-18, местами до -23, днем -8...-13.

27 декабря, в воскресенье, ночью местами выпадет небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха опустится до -12...-17, при прояснениях до -22. Днем снег, переходящий в мокрый снег, в отдельных районах отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха -2...-7.

 

ИА «Башинформ»

Теги: погода
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