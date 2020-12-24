Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.45 ↑

EUR 91.98 ↑

24 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии девятилетнему Мише Манулину вручили подарок от главы республики

ОБЩЕСТВО

Представители администрации Уфы от имени главы региона вручили подарок Михаилу Манулину в рамках акции «Елка желаний».

Как ранее сообщал «Башинформ», глава Башкирии Радий Хабиров станет Дедом Морозом для трех жителей республики, исполнив желания двух подростков и пенсионерки. Девятилетний Михаил Манулин загадал электронный микроскоп, а 15-летний Роман Щекатуров – взрослый трехколесный велосипед. 65-летняя Татьяна Буланкина давно хочет получить в подарок планшет с большим экраном. Эти три записки в шарах руководитель региона снял с «Елки желаний», которая установлена в ГКЗ «Башкортостан».

Сегодня заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова и глава администрации Советского района Уфы Рустем Рахматуллин от имени главы республики вручили Михаилу Манулину микроскоп.

«В период пандемии они вместе с мамой Еленой Владимировной изучали энциклопедии, в которых написано о формах и видах бактерий. Михаил очень захотел рассмотреть эти микроорганизмы изнутри, так появилась мечта о микроскопе. Сегодня мы вручили ему этот замечательный, современный, высокотехнологичный подарок. К Михаилу придет учитель биологии и покажет, как можно пользоваться микроскопом. Очень здорово, что у ребенка исполнилась мечта», – отметила Алина Сулейманова.
Напомним, 17 декабря Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Руководитель региона снял с ёлки, установленной в Государственном концертном зале «Башкортостан», три ёлочных шара с пожеланиями участников акции.

«Эти три желания я обязательно исполню. Мы в Правительстве республики приняли решение, что каждый из нас придёт сюда, снимет с ёлки шар и исполнит написанное на нём желание. А это желания маленьких детей и пожилых людей с особенностями здоровья, которые в предновогодние дни ждут чуда. И наша задача – чтобы это чудо состоялось», — отметил Глава региона.
Акция продлится до конца февраля. Исполнителями желаний станут известные артисты, общественные и политические деятели. Цель Всероссийской акции «Ёлка желаний» – воплотить в жизнь новогодние мечты детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Старт акции в этом году 5 декабря дал Президент России Владимир Путин. Заявки принимались с 16 ноября по 15 декабря. От Башкортостана на сайт акции поступило более 500 заявок с пожеланиями. Их исполнят до 28 февраля.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Елка желаний
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
31 декабря в Башкортостане объявили выходным днём
Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря 2020 года в республике объявлено выходным днём. Напомним, инициати
ВТБ: средний платеж по ипотеке снизился до 25% от дохода заемщиков
Льготная программа по ипотеке и «бум» рефинансирования способствовали сокращению платежной нагрузки по кредитам на семейный бюджет заемщиков ВТБ. Есл
Житель Уфы выиграл в лотерею автомобиль
Давняя мечта о смене автомобиля у пенсионера из Башкирии Марата Гареева сбылась благодаря лотерее. Мужчина много лет играет в лотерею и так повезло ему в
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о гололедице и тумане
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятном погодном явлении – гололеде. По данным синоптиков, с 20.00 часов 23 декабря до 20.00 часо
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть