В Башкирии девятилетнему Мише Манулину вручили подарок от главы республики







Представители администрации Уфы от имени главы региона вручили подарок Михаилу Манулину в рамках акции «Елка желаний».

Как ранее сообщал «Башинформ», глава Башкирии Радий Хабиров станет Дедом Морозом для трех жителей республики, исполнив желания двух подростков и пенсионерки. Девятилетний Михаил Манулин загадал электронный микроскоп, а 15-летний Роман Щекатуров – взрослый трехколесный велосипед. 65-летняя Татьяна Буланкина давно хочет получить в подарок планшет с большим экраном. Эти три записки в шарах руководитель региона снял с «Елки желаний», которая установлена в ГКЗ «Башкортостан».

Сегодня заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова и глава администрации Советского района Уфы Рустем Рахматуллин от имени главы республики вручили Михаилу Манулину микроскоп.

«В период пандемии они вместе с мамой Еленой Владимировной изучали энциклопедии, в которых написано о формах и видах бактерий. Михаил очень захотел рассмотреть эти микроорганизмы изнутри, так появилась мечта о микроскопе. Сегодня мы вручили ему этот замечательный, современный, высокотехнологичный подарок. К Михаилу придет учитель биологии и покажет, как можно пользоваться микроскопом. Очень здорово, что у ребенка исполнилась мечта», – отметила Алина Сулейманова.

Напомним, 17 декабря Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Руководитель региона снял с ёлки, установленной в Государственном концертном зале «Башкортостан», три ёлочных шара с пожеланиями участников акции.

«Эти три желания я обязательно исполню. Мы в Правительстве республики приняли решение, что каждый из нас придёт сюда, снимет с ёлки шар и исполнит написанное на нём желание. А это желания маленьких детей и пожилых людей с особенностями здоровья, которые в предновогодние дни ждут чуда. И наша задача – чтобы это чудо состоялось», — отметил Глава региона.

Акция продлится до конца февраля. Исполнителями желаний станут известные артисты, общественные и политические деятели. Цель Всероссийской акции «Ёлка желаний» – воплотить в жизнь новогодние мечты детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Старт акции в этом году 5 декабря дал Президент России Владимир Путин. Заявки принимались с 16 ноября по 15 декабря. От Башкортостана на сайт акции поступило более 500 заявок с пожеланиями. Их исполнят до 28 февраля.