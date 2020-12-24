Фото: МВД РБ Прекратились поиски пропавшей в ноябре 15-летней девочки из Башкирии Фото: МВД РБ

Завершились поиски пропавшей без вести 15-летней девочки из башкирского Благовещенска. На сайте МВД Башкирии на ориентировке несовершеннолетней появилась красная «печать» — «Найдена. Жива». О девочке не было вестей около месяца.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД Башкирии, несовершеннолетнюю полицейские обнаружили в Москве. Сейчас решается вопрос о доставлении школьницы в Уфу.

Напомним, подросток ушла из дома в неизвестном направлении 28 ноября. Известно, что девочка не в первый раз пропадает. Ранее ее разыскивали в апреле этого года. Тогда поиски завершились благополучно — школьницу нашли живой, здоровой.