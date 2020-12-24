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В Башкирии определили, по чьей вине погиб на сахарном заводе 50-летний работник

ОБЩЕСТВО

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, в результате которого погиб 50-летний работник ООО «Раевсахар» Альшеевского района.

Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 октября на свеклопункте предприятия в селе Раевский, сообщал «Башинформ». В конце рабочей смены, когда на территории приводили всё в порядок, оператора придавило буртоукладочной машиной, которую передвигали на очищенную от отходов и земли площадку. Вследствие полученной травмы головы мужчина скончался. В крови погибшего был обнаружен этиловый спирт в количестве 2,99 промилле.

Расследование установило, что буртоукладочная машина двигалась назад по прямой линии, не совершая манёвров. Пострадавший в состоянии алкогольного опьянения попал под гусеницу БУМа во время её передвижения со скоростью не более 2 км/ч.

Причинами смертельного несчастного случая стали нарушение работником трудовой дисциплины и неудовлетворительная организация производства работ — отсутствовал контроль над подчинённым персоналом. За допущенные нарушения требований охраны труда работодатель привлечён к административной ответственности, сообщили в ведомстве.

 

ИА «Башинформ»

Теги: несчастный случай, Гострудинспекция
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