Фото: https://vk.com/smailik_askarik В Башкирии еще один малыш со страшной болезнью выиграл лекарство за 160 млн рублей Фото: https://vk.com/smailik_askarik

В Башкирии еще одному малышу со страшной болезнью — спинально-мышечной атрофией выпала удача. Спасительный укол Zolgensma стоимостью 160 млн рублей 10-месячному Аскару Исхакову сделают бесплатно. Лотерею организовала швейцарская фармацевтическая компания.

﻿«Наш сын Аскарик запрыгнул в последний вагон уходящего поезда под названием «Лотерея жизни»! Только вчера вечером выпустили пост, что разыгран последний укол в уходящем году, результата розыгрыша мы не знали и успели огорчиться. И поздно вечером нам сообщили, что Аскару выпал жребий и он теперь счастливый получатель бесплатного укола Золгенсма от компании Avexis. Нам хочется кричать на весь мир!!! Как же томительным было это ожидание...Мы плачем от радости!», — сообщили родители.

Диагноз «спинально-мышечная атрофия» малышу поставили в три месяца. Исхаковы тогда объявили срочный сбор средств для приобретения единственного лекарства, который спасет их сына. Инъекция дорогостоящего препарата не только приостанавливает развитие болезни, но и улучшает общее состояние. Но ввести укол нужно до того, как ребенку исполнится два года, — иначе не будет эффекта. Сбор длился 4 месяца и 16 дней. Удалось собрать чуть больше 15 млн рублей.

﻿«Мы благодарим всех, кто поддерживал нас всё это время. Наш Аскарик объединил огромное количество совсем, казалось бы, незнакомых людей, разных по национальности, культуре, вероисповеданию, разных по статусу и уровню жизни. Но одинаковых в одном — чувстве сострадания и желании помочь!», — пишут родители Аскара Азалия и Марс.

В настоящее время сбор закрыт. Все средства, которые будут поступать на счет с 23 декабря, будут распределены между другими детьми с таким же диагнозом – это Варвара Хайруллина и Амира Мустафина.

В минувшем сентябре укол Zolgensma выиграли сразу два ребенка из Башкирии — полуторагодовалая Анелия Рафгутдинова из Стерлитамака и годовалая Маргарита Кантюкова из Уфы, сообщал ﻿«Башинформ».

На спасительный препарат сейчас собирают средства семья Амиры Мустафиной﻿﻿ и Варвары Хайруллиной﻿ из Уфы. Собранные 15 млн понадобятся для предстоящей долгой реабилитации Аскара, уточняют родители.

Справка

Спинально-мышечная атрофия — генетическое заболевание, связанное с мутацией гена SMN1, и у человека не вырабатывается белок, что приводит к атрофии мышц. Больной постепенно теряет способность ходить, удерживать и управлять собственным телом, самостоятельно сидеть, есть, глотать и дышать.

Каждый год в России рождается 200 детей со СМА. Точное число больных спинальной мышечной атрофией в нашей стране неизвестно.