Фото: Олег Яровиков Более 20% опрошенных в Башкирии заявили, что не будут работать 31 декабря Фото: Олег Яровиков

В Башкирии 23% респондентов заявили о том, что 31 декабря они точно не будут работать. Ровно столько же, наоборот, сообщили о том, что 31 декабря их ждет полный рабочий день. Таковы результаты опроса, проведенного Службой исследований hh.ru.

В числе тех, кто однозначно будет трудиться в последний день года — представители охранной сферы, работники банков, а также те, кто занят добычей сырья.

Среди тех, для кого 31 декабря станет выходным днем, больше всего работников образования, науки, а также представителей сферы маркетинга и рекламы.

Между тем, 22% опрошенных в Башкирии заявили о том, что 31 декабря они намерены уйти с работы пораньше. Еще 31% пока не знают, как сложится их 31 декабря.

В целом, 83% жителей Башкортостана согласны с тем, что 31 декабря должен быть выходным. Диаметрально противоположной точки зрения придерживаются 11% респондентов. Остальные затруднились с ответом.

Противниками сделать 31 декабря выходным днем чаще всего выступают представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны», «Консультирование» и «Автобизнес».

«Респондентам также задали вопрос о продолжительности новогодних каникул, — сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. — 32% опрошенных поддерживают идею о том, что их нужно сократить. При этом еще 58% однозначно против этого. Те, кто выступает за сокращение выходных дней, чаще встречаются среди представителей профессиональных сфер «Безопасность», «Высший менеджмент» и «Автобизнес»».