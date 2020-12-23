В Уфе установили первый «теплый» остановочный павильон
В Уфе установили первый «теплый» остановочный павильон Фото: сайт администрации Уфы
В Уфе 23 декабря установили первую «тёплую» автобусную остановку – на «Гостином дворе» в направлении улицы Кирова. Специалисты завершают монтажные работы. Фасад комплекса украшает башкирский орнамент.
По данным Управления транспорта и связи администрации Уфы, такие же остановочные павильоны закрытого типа в скором времени появятся и на остановках общественного транспорта «Башкирский государственный аграрный университет» в направлении улицы Мингажева и «Улица имени Города Галле» в направлении улицы 50 лет СССР.
Павильоны закрытого типа оснащены инфракрасным обогревателем, электронным табло прибытия общественного транспорта, зоной бесплатного Wi-Fi, USB-портами, светодиодным освещением, «тревожной кнопкой» и системой видеонаблюдения.
«В Уфе в последние два года большое внимание уделяется укреплению и развитию транспортной инфраструктуры. На сегодняшний день на территории столицы установлено 135 «умных» остановок», — сообщили в мэрии города.