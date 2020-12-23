В Башкирии обсуждают скандальное видео ﻿с участием известного драматурга Буракаевой

В телеграм каналах появилось видео, на котором женщина, очень похожая на башкирского драматурга Зухру Буракаеву, с бутылкой алкоголя в руках предлагает уволить некоего сотрудника киностудии «Башкортостан». По мнению экспертов республиканского наркодиспансера, состояние поведения и реакции женщины на видеозаписи предположительно соответствует алкогольному опьянению (легкой степени).

«Юнир, я тебя просила уволить этого ******** [никчёмного, презренного, морально и физически опустившегося человека]», — обращается героиня сюжета, предположительно, к директору киностудии «Башкортостан» Юниру Аминеву.

По словам Зухры Буракаевой, это видео было снято в августе прошлого года директором киностудии Юниром Аминевым.

«Как выясняется, он переслал это видео, снятое с банкета-закрытия Международного фестиваля «Акбузат», министру культуры Амине Шафиковой. Больше никому. Подчеркиваю, это только предположение. То есть борьба со мной перешла на самый высокий уровень, что не может не радовать. На видео я, как одна из хозяек фестиваля, не могла себе позволить расслабляться (что и видно на видео), и забираю угощение для гостей, которых мы — оргкомитет — провожали до утра. Ничего ужасного в данном видео нет, но ужасен факт шантажа и попытка применять самые грязные методы. Это уже уровень госСМИ, с чем их и поздравляю», — прокомментировала Зухра Буракаева.

По мнению заместителя председателя Общественной палаты РБ Лиды Исаргаковой, такое поведение дискредитирует башкирскую интеллигенцию.

«Я не знаю этого человека с видео, но понятно одно — женщина с бутылками водки в руках и башкирском нагрудке, используя нецензурную лексику, компрометирует не только современную интеллигенцию, но и образ женщины. После этого видео непросто говорить о воспитании детей, подростков и молодежи на основе духовно-нравственных ценностей, национально-культурных традиций народа», — сказала Исаргакова.

Между тем, Всемирный курултай башкир намерен поставить вопрос об исключении Буракаевой из ВКБ, заявил член Общественной палаты РБ, председатель Исполкома Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир» Галим Якупов.

«Это отвратительно, более сказать нечего. 25 декабря исполком Всемирного курултая башкир поставит вопрос о членстве члена нашего исполкома Зухры Буракаевой в рядах нашей организации», — прокомментировал Галим Якупов.