Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.34 ↑

EUR 92.06 ↓

23 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии обсуждают скандальное видео ﻿с участием известного драматурга Буракаевой

ПОЛИТИКА

В телеграм каналах появилось видео, на котором женщина, очень похожая на башкирского драматурга Зухру Буракаеву, с бутылкой алкоголя в руках предлагает уволить некоего сотрудника киностудии «Башкортостан». По мнению экспертов республиканского наркодиспансера, состояние поведения и реакции женщины на видеозаписи предположительно соответствует алкогольному опьянению (легкой степени).

«Юнир, я тебя просила уволить этого ******** [никчёмного, презренного, морально и физически опустившегося человека]», — обращается героиня сюжета, предположительно, к директору киностудии «Башкортостан» Юниру Аминеву.

По словам Зухры Буракаевой, это видео было снято в августе прошлого года директором киностудии Юниром Аминевым.

«Как выясняется, он переслал это видео, снятое с банкета-закрытия Международного фестиваля «Акбузат», министру культуры Амине Шафиковой. Больше никому. Подчеркиваю, это только предположение. То есть борьба со мной перешла на самый высокий уровень, что не может не радовать. На видео я, как одна из хозяек фестиваля, не могла себе позволить расслабляться (что и видно на видео), и забираю угощение для гостей, которых мы — оргкомитет — провожали до утра. Ничего ужасного в данном видео нет, но ужасен факт шантажа и попытка применять самые грязные методы. Это уже уровень госСМИ, с чем их и поздравляю», — прокомментировала Зухра Буракаева.

По мнению заместителя председателя Общественной палаты РБ Лиды Исаргаковой, такое поведение дискредитирует башкирскую интеллигенцию.

«Я не знаю этого человека с видео, но понятно одно — женщина с бутылками водки в руках и башкирском нагрудке, используя нецензурную лексику, компрометирует не только современную интеллигенцию, но и образ женщины. После этого видео непросто говорить о воспитании детей, подростков и молодежи на основе духовно-нравственных ценностей, национально-культурных традиций народа», — сказала Исаргакова.

Между тем, Всемирный курултай башкир намерен поставить вопрос об исключении Буракаевой из ВКБ, заявил член Общественной палаты РБ, председатель Исполкома Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир» Галим Якупов.

«Это отвратительно, более сказать нечего. 25 декабря исполком Всемирного курултая башкир поставит вопрос о членстве члена нашего исполкома Зухры Буракаевой в рядах нашей организации», — прокомментировал Галим Якупов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Всемирный курултай башкир
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии вступил в законную силу приговор в отношении супругов Хайруллиных
В Башкирии вступил в законную силу приговор в отношении кассира банка и ее супруга, обвиняемых в присвоении из кассы более 25 миллионов рублей в соучасти
В Башкирии более 9 тысяч человек могут остаться без зарплаты перед Новым годом
По данным Гострудинспекции на 1 декабря 2020 года, задолженность по заработной плате в Башкирии составила более 717 миллионов рублей. Своих денег ждут
Что-то не понравилось: появились подробности убийства кондуктора на остановке в Башкирии
В Стерлитамаке рано утром 22 декабря на остановке общественного транспорта неизвестный жестоко расправился с пожилой женщиной. Ранее сообщалось, что поги
Педагоги Театрального института имени Щукина проведут мастер-класс для молодых уфимцев
Педагоги Театрального института имени Бориса Щукина проведут мастер-класс для творческой молодёжи Уфы. Самый масштабный литературный конкурс в России «Жи
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть