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В Уфе таксист задержал грабителя, ударившего ножом кассира бистро

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот видео | Видео: МВД по Уфе

В Уфе таксист задержал грабителя, ударившего ножом кассира бистро Фото: скриншот видео | Видео: МВД по Уфе

В Уфе в бистро на проспекте Октября накануне днем произошло разбойное нападение. По данным пресс-службы Управления МВД по Уфе, налетчик нанес продавцу несколько ударов ножом, забрал деньги из кассы. Скрыться ему помешал случайный свидетель.

В точку общественного питания вошёл мужчина. Он сразу направился к кассиру с просьбой поставить мобильник на зарядку. Подойдя вплотную, он пригрозил женщине ножом и потребовал все наличные деньги. Работница стала оказывать сопротивление. Тогда мужчина несколько раз ударил ее ножом и забрал из кассы деньги. Из заведения злоумышленник буквально выскочил, надеясь скрыться. Но, по имеющимся данным, ему помешал 37-летний таксист, который сидел в машине около входа. Уфимец обратил внимание, что в помещении кулинарии идет драка и слышен странный шум. Мужчина вошел внутрь и, быстро сориентировавшись, спас продавщицу от вооруженного налетчика, задержав его до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Следственное подразделение Отдела полиции №5 Уфы возбудило уголовное дело о разбое. Сейчас 42-летний подозреваемый под стражей. Ранее он уже был судим за убийство и кражу.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МВД
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