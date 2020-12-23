Фото: Олег Яровиков В Нагаево три дома остались без электричества из-за перегрузки сети Фото: Олег Яровиков

В Нагаево три дома в кварталах № 33, 36, 37 вечером 22 декабря остались без электричества. Как сообщает городская администрация, отключение в 20.55 было аварийным по причине перегрузки сети.

На место незамедлительно выехали сотрудники Новоуфимской РЭС. По состоянию на 23.30 электроснабжение полностью восстановили.

«Количество потребителей электроэнергии в Нагаево увеличивается, растёт и нагрузка на сеть, — пояснили в мэрии. — Просим соблюдать правила пожарной безопасности, не включать одновременно в сеть несколько потребителей тока, так как возможна перегрузка электропроводки и замыкание».

При возникновении вопросов, жителям рекомендуют обратиться в Новоуфимскую РЭС по телефонам: 269-08-52, 269-08-72.