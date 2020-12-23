Какой сегодня будет погода в Башкирии - прогноз
Какой сегодня будет погода в Башкирии - прогноз Фото: автор
Сегодня в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, 23 декабря в республике прогнозируется небольшой снег, местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха днем — минус 5-10 градусов.
В ближайшие два дня характер погоды в Башкирии существенно не изменится.