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Школы Мечетлинского района получили автобусы для перевозки учеников

ОБЩЕСТВО
Фото: Мечетлинский район

Школы Мечетлинского района получили автобусы для перевозки учеников Фото: Мечетлинский район

Две школы Мечетлинского района получили новые автобусы для перевозки учеников. Лицей №1 райцентра Большеустьикинское получил ПАЗ 332053-70, так как у старого автобуса 2010 года выпуска истек срок службы. ПАЗ будет возить 40 из 868 учащихся лицея.

Лемезтамакской СОШ д. Кутушево выделили новый микроавтобус «Луидор» как дополнительный — здесь нужно подвозить почти половину учеников — 51 из 126, и одному автобусу приходилось делать по два рейса.

«Одна из важнейших задач сельского образования – безопасный проезд детей к школам. У нас довольно большой парк автобусов, но в этом году мы смогли его серьезно модернизировать. Все школьные автобусы в Башкортостане теперь будут моложе десяти лет. Мы продолжим закупку новой техники, чтобы во всех отношениях улучшить учебный процесс на селе», — говорил во время августовского совещания по образованию Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: школьные автобусы
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