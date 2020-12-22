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В Уфе накормят и оденут бездомных

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе накормят и оденут бездомных Фото: ИА «Башинформ»

﻿В Уфе 23 декабря пройдет акция для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В Вокзальной церкви Николая Чудотворца бездомных будут ждать вещи по сезону, среди которых можно будет найти зимние куртки, а также перчатки и теплые носки. Об акции рассказала предпринимательница Лейла Афанасьева, которая организовала ее совместно с предпринимателем Олегом Красником.

«Мы везём 14 курток, перчатки, носки и... смех. Давайте, не стесняйтесь, шлите свой смех тоже, я обещаю — передам, потому что он им нужен наравне с одеждой и едой... Эти люди не смотрят, во что ты одет, и не ищут двойных смыслов в твоих поступках... они просто хотят жить», — написала член Общественной палаты РБ Лейла Афанасьева в соцсетях.

Никольская вокзальная церковь (церковь во имя святителя и чудотворца Николая) расположена в столице Башкирии на улице Вокзальная, 39а. При храме организовано ежедневное кормление, раздача вещей, оказание медицинской помощи нуждающимся, а также сотрудничество с Уфимским филиалом Самарского государственного университета путей сообщения (лекции, окормление лекторов и учащихся).

«Мы уже более года вовлечены в тему помощи бездомным. Мы уверены, что все люди, а особенно сломленные личными трагедиями, жизнью и обстоятельствами, нуждаются в поддержке. Мы выбрали этот храм, потому что там есть возможность научиться помогать этой категории людей. Батюшка открытый и добрый. Он готов передать нам опыт благотворительности для людей с низким экономическим статусом, чтобы в дальнейшем мы могли это направление глобализовать и помочь большему количеству нуждающихся. Вещи мы собираем на добровольных началах. Завтра везём и 10 новых курток, благодаря одному из благотворителей, и вещи, уже бывшие в использовании. Главное, чтобы вещи были целые и чистые. Можно приносить гуманитарную помощь напрямую в храм. Батюшка будет только рад», — поделилась Лейла Афанасьева.

По ее словам, куртки лучше приносить большего размера, чтобы была возможность надеть больше теплых вещей. В храме примут и продукты, такие как картофель, рис, гречка, макароны, кухонный инвентарь для приготовления пищи, пластиковую посуду. Готовят на базе храма.

Лейла Афанасьева призывает всех неравнодушных присоединиться к этой волонтерской деятельности: «Даже в самые сложные минуты жизни, когда нет сил бороться за своё счастье, есть люди, готовые встать рядом или хотя бы подать тарелку горячего супа. Ведь сытый человек — это хоть немного, но уже счастливый человек».

В планах общественницы развернуть по всему городу стационарные и передвижные точки поддержки людей, попавших в сложные жизненные ситуации.

ИА «Башинформ»
Теги: благотворительность
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