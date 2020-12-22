Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.67 ↑

EUR 91.00 ↓

22 декабря Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«ЕР» добивается закрытия на 90 суток нарушавшего ковид-режим ночного клуба в Стерлитамаке

ОБЩЕСТВО

Депутаты от «Единой России» направили обращения в правоохранительные и надзорные органы о наложении максимально возможных штрафных санкций, а также закрытии на 90 суток рестобара в Стерлитамаке, который нарушал антиковидный режим. Также активисты намерены добиваться отзыва лицензии у частного охранного предприятия, сотрудники которого физически препятствовали работе активистов проекта «Безопасная республика», выявивших нарушения.

«Ежедневно в республике заболевают по полтысячи человек коронавирусом и пневмонией, люди умирают. В этих условиях ресторан демонстративно не соблюдает антиковидные правила. Руководство этого ночного клуба натравливает охрану и избивает молодых ребят, наших активистов. Это ни в какие рамки не лезет. Мы считаем, что наказаны должны быть владельцы заведения и как минимум лишен лицензии ЧОП, который по сути избивал наших ребят», — сказал руководитель исполкома «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров.
По словам Ахмадинурова, это не первый выявленный случай нарушений выполнения Указа Главы Башкирии Радия Хабирова о режиме повышенной готовности в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

«Рейды мы проводим на регулярной основе, продолжим эти выезды и в период всех новогодних каникул, так что не расслабляйтесь — наш «новогодний дозор» будет работать. Мы будем добиваться, чтобы всех нарушителей, не только в Стерлитамаке, но и по всей республике, привлекали к максимально суровому наказанию», — подытожил Ахмадинуров.

ИА «Башинформ»
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Жители Башкирии начали получать «президентские» выплаты по 5 тысяч рублей на детей
Жители Башкирии начали получать выплаты по пять тысяч рублей на детей до семи лет включительно. Ранним утром 21 декабря на телефоны получателей стали пос
Какая погода будет в Башкирии в начале недели - прогноз
Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным Башгидромета, в понедельник в Башкирии будет малооблачно с увеличением днем
Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на три дня
В ближайшие три дня, с 22 по 24 декабря, в Башкирии прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления, сообщили синоптики республики. По данным Б
В Башкирии осудят бывшую начальницу почтового отделения за кражу свыше 800 тысяч рублей
В Бижбулякском районе бывшая начальница почтового отделения предстанет перед судом за присвоение вверенного имущества и подделку документов. Как сообщи
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть