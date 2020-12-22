«ЕР» добивается закрытия на 90 суток нарушавшего ковид-режим ночного клуба в Стерлитамаке

Депутаты от «Единой России» направили обращения в правоохранительные и надзорные органы о наложении максимально возможных штрафных санкций, а также закрытии на 90 суток рестобара в Стерлитамаке, который нарушал антиковидный режим. Также активисты намерены добиваться отзыва лицензии у частного охранного предприятия, сотрудники которого физически препятствовали работе активистов проекта «Безопасная республика», выявивших нарушения.

«Ежедневно в республике заболевают по полтысячи человек коронавирусом и пневмонией, люди умирают. В этих условиях ресторан демонстративно не соблюдает антиковидные правила. Руководство этого ночного клуба натравливает охрану и избивает молодых ребят, наших активистов. Это ни в какие рамки не лезет. Мы считаем, что наказаны должны быть владельцы заведения и как минимум лишен лицензии ЧОП, который по сути избивал наших ребят», — сказал руководитель исполкома «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров.

По словам Ахмадинурова, это не первый выявленный случай нарушений выполнения Указа Главы Башкирии Радия Хабирова о режиме повышенной готовности в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

«Рейды мы проводим на регулярной основе, продолжим эти выезды и в период всех новогодних каникул, так что не расслабляйтесь — наш «новогодний дозор» будет работать. Мы будем добиваться, чтобы всех нарушителей, не только в Стерлитамаке, но и по всей республике, привлекали к максимально суровому наказанию», — подытожил Ахмадинуров.