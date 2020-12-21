В институте «БашНИИстрой» назначен руководитель

Руководителем ГУП «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и производственный институт строительного и градостроительного комплекса Республики Башкортостан» (ГУП институт «БашНИИстрой») назначен Марсель Назиров. О результатах прошедшего 11 декабря конкурса на замещение должности руководителя института рассказали в Министерстве земельных и имущественных отношений республики.

В Минземимущества отметили, что оценка кандидатов проводилась в два этапа — тестирование и индивидуальное собеседование.

Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и производственный институт строительного и градостроительного комплекса Республики Башкортостан был организован в 1956 году, сообщается на официальном сайте института. Учреждение занимается научными исследованиями и разработками. Институт также ориентирован на решение вопросов, связанных с индустриализацией строительства в республике.