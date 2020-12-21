Фото: Ксения Калинина За безопасностью жителей Башкирии в новогодние праздники проследят сотрудники МЧС и МВД Фото: Ксения Калинина

За безопасностью жителей Башкирии в новогодние праздники проследят спасатели и сотрудники правоохранительных органов. На оперативном совещании в правительстве Башкирии 21 декабря начальник МЧС России по РБ Марат Латыпов сообщил о том, что Главное управление и башкирская территориальная подсистема РСЧС в этот период будет работать в режиме «Повышенная готовность».

«Ежедневно планируется задействовать на дежурстве порядка 2150 человек и 850 единиц техники, из них от МЧС России 740 человек и 220 спецмашин. Как показывает практика, в период проведения новогодних и Рождественских праздников значительно повышаются риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами их последствиями, неблагоприятными погодными условиями, ограничением движения на автомобильных дорогах, происшествиями на водных объектах, а также нарушениями в работе систем жизнеобеспечения», — проинформировал министр.

По его словам, в праздничные дни запланированы дополнительные профилактические обследования мест жительства лиц, ведущих асоциальный образ жизни, в том числе для выявления детей, которые не посещают образовательные учреждения, или находятся на попечительстве у престарелых граждан, а также рейды в садоводческих товариществах.

«Для обеспечения пожарной безопасности и поддержания устойчивости жизнедеятельности в населенных пунктах в период новогодних каникул необходимо усилить работу профилактических групп, особое внимание уделить населению, находящемуся в группе риска, обеспечить дежурство ответственных лиц и контроль на площадках, предусмотренных для запуска пиротехнических изделий, для оперативного реагирования на расчистку возможных снежных заторов предусмотреть привлечение специальной техники», — обратился к главам муниципалитетов Марат Латыпов.

По словам исполняющего обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ Айдара Зубаирова, на всех официальных ледовых городках с момента открытия в круглосуточном режиме будет организована охрана общественного порядка, где будут задействованы более 500 сотрудников ОВД.

«Пользуясь случаем, обращаюсь к главам администраций городов и районов республики о принятии мер по обеспечению сохранности имущества ледовых городков. Для этого необходимо привлечь сотрудников частных охранных организаций, представителей общественных объединений и организаций правоохранительной направленности. Напоминаю, что в задачи полиции не входит оказание услуг по охране имущества на договорной основе, полиция оказывает содействие в обеспечении правопорядка организаторам мероприятий», — предупредил руководителей муниципалитетов Айдар Зубаиров.

По данным представителя МВД РБ, в ночь с 31 декабря на 1 января в 63 муниципальных образованиях региона на новогодних елках и ледовых городках состоятся массовые гуляния, на которых ожидается участие более 110 тысяч граждан. В новогоднюю ночь будут задействованы около 2000 сотрудников ОВД, 200 сотрудников ЧОО, а также около 1500 других представителей общественных объединений и организаций правоохранительной направленности. Планируется увеличение нарядов ДПС в местах проведения праздничных мероприятий, всего в новогоднюю ночь будет задействовано около 400 инспекторов ДПС в составе 200 автопатрулей.

С 6 на 7 января в храмах, церквях и других местах паломничества республики будут проходить богослужения, посвящённые Рождеству Христова, где ожидается участие порядка 21 тысячи граждан. В эти дни планируется задействовать более 900 сотрудников ОВД, 60 сотрудников ЧОП и 350 представителей общественности. Предусмотрено увеличение более чем в два раза нарядов ДПС в местах проведения религиозных обрядов, церквей, храмов и других мест проведения религиозного православного праздника.

«Ежедневно с 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 года на базе Центра управления силами МВД по РБ будет функционировать рабочая группа Оперативного штаба по профилактике правонарушений для сбора, анализа поступающей информации в период проведения праздничных мероприятий и принятия управленческих решений совместно с представителями Росгвардии и во взаимодействии с ситуационным центром МЧС», — сообщил он.