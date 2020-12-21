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21 декабря Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жительница Уфы бесплатно кормит бездомных вегетарианским супом и раздает одежду

ОБЩЕСТВО

Уфимка Екатерина Боброва четыре года занимается добрым делом – кормит бездомных людей вегетарианским супом и другими блюдами, которые готовит у себя на кухне. Такой рацион выбран неспроста. Она сама вегетарианка. Каждую субботу около барака в центре столицы Башкирии собирается порядка 30-40 «бомжей» и ждут Екатерину в любую погоду.

«По субботам мы готовим горячее домашнее питание. Кто-то из волонтеров готовит первое — суп, кто-то – второе, например гречку с грибами, овощное рагу. Также раздаем теплые носки, варежки », — цитирует уфимку TRTrussian.

Екатерина загорелась идеей помощи бездомным четыре года назад, когда в Москве увидела подобную картину. Главным идейным вдохновителем и добровольцем был известный бизнесмен.

На полноценный обед для бездомных уходит около двух тысяч рублей. В основном Екатерина Боброва выделяет средства из своего бюджета, когда есть деньги в копилке пожертвований, использует и их.

В планах у уфимки — открыть социальную столовую для людей без определенного места жительства, нуждающихся и инвалидов.

ИА «Башинформ»
Теги: добровольцы, бездомные
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