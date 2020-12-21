Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.31

EUR 89.82

21 декабря Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии принят закон об ответственности депутатов за недостоверные сведения о доходах

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии принят закон об ответственности депутатов за недостоверные сведения о доходах Фото: Олег Яровиков

Парламент республики принял Закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан».

«Закон вводит ответственность за нарушение ограничений и запретов, связанных с депутатской деятельностью, – прокомментировал председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев. – Данные ограничения были прописаны и в федеральном, и в республиканском законодательстве, но ответственность за их нарушение не была предусмотрена, поэтому норма оказалась малоэффективной».

Среди оснований для применения мер ответственности – предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах и имуществе или умалчивание о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.

По словам Константина Толкачева, закон в большей мере касается депутатов, работающих в парламенте на постоянной профессиональной основе.

«В каждом конкретном случае будет разбираться специальная комиссия, – сказал спикер Государственного Собрания. – Мера ответственности будет определяться множеством обстоятельств, прежде всего характером правонарушения и наличием либо отсутствием умысла. Например, за техническую, непредумышленную ошибку депутату может быть вынесено предупреждение, а за намеренное сокрытие имущества и доходов, вызванное корыстными побуждениями, депутат может быть освобожден от должности в Государственном Собрании и лишен права занимать должности в парламенте до конца срока полномочий – без прекращения полномочий депутата».

Законом также расширен перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата. К таким основаниям отнесено вхождение в состав органов управления, попечительских, наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их структурных подразделений.

ИА «Башинформ»
Теги: закон
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии скоропостижно скончался директор гимназии Ратмир Камильянов
Скоропостижно скончался заслуженный учитель Республики Башкортостан Ратмир Камильянов. Директор гимназии села Чекмагуш Чекмагушевского района ушел из жиз
Каринэ Хабирова пожелала подписчикам в соцсетях семейных выходных
Каринэ Хабирова на своей странице в Instagram в stories пожелала подписчикам семейных выходных. На фотографии, опубликованной в соцсети, запечатлены Кари
В «Единой России» прокомментировали инцидент с депутатом без маски
Руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров прокомментировал агентству «Башинформ» инцидент с депутатом Зубовского сел
За сутки в Башкирии возбуждено сразу семь уголовных дел о мошенничествах
За минувшие сутки в полицию поступило более 10 сообщений, связанных с общеуголовными мошенничествами, сообщили в МВД по Башкирии. «В числе поступивших
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть