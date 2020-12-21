Фото: Олег Яровиков В Башкирии принят закон об ответственности депутатов за недостоверные сведения о доходах Фото: Олег Яровиков

Парламент республики принял Закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан».

«Закон вводит ответственность за нарушение ограничений и запретов, связанных с депутатской деятельностью, – прокомментировал председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев. – Данные ограничения были прописаны и в федеральном, и в республиканском законодательстве, но ответственность за их нарушение не была предусмотрена, поэтому норма оказалась малоэффективной».

Среди оснований для применения мер ответственности – предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах и имуществе или умалчивание о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.

По словам Константина Толкачева, закон в большей мере касается депутатов, работающих в парламенте на постоянной профессиональной основе.

«В каждом конкретном случае будет разбираться специальная комиссия, – сказал спикер Государственного Собрания. – Мера ответственности будет определяться множеством обстоятельств, прежде всего характером правонарушения и наличием либо отсутствием умысла. Например, за техническую, непредумышленную ошибку депутату может быть вынесено предупреждение, а за намеренное сокрытие имущества и доходов, вызванное корыстными побуждениями, депутат может быть освобожден от должности в Государственном Собрании и лишен права занимать должности в парламенте до конца срока полномочий – без прекращения полномочий депутата».

Законом также расширен перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата. К таким основаниям отнесено вхождение в состав органов управления, попечительских, наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их структурных подразделений.