Фото: Ксения Калинина В Башкирии в среднем скорая помощь прибывает на экстренный вызов за 12 минут - Минздрав РБ Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в среднем бригада скорой помощи прибывает на экстренный вызов за 12 минут, при неотложной помощи — за 40 минут, сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

Глава ведомства уточнил, что в настоящее время скорая медицинская помощь в регионе работает в режиме повышенной готовности. Ежесуточно по Уфе регистрируется 1 167 вызовов скорой неотложной помощи, по республике — 2 450. Все вызовы обслуживаются вовремя, добавил министр.