Фото: www.instagram.com/k.khabirova Каринэ Хабирова пожелала подписчикам в соцсетях семейных выходных Фото: www.instagram.com/k.khabirova

Каринэ Хабирова на своей странице в Instagram в stories пожелала подписчикам семейных выходных. На фотографии, опубликованной в соцсети, запечатлены Каринэ Хабирова вместе с супругом Радием Хабировым. За кухонным столом в воскресенье, 20 декабря, они затеяли лепку пельменей.

Как информировало агентство «Башинформ», в семье руководителя республики очень любят пельмени. Об этом в телемарафоне призналась супруга Радия Хабирова. Автор проекта «Территория женского счастья», надев фартук, показала, что тесто для пельменей может быть зеленым, оранжевым или коричневым – благодаря добавлению сока шпината, моркови, свеклы: так можно разнообразить и сделать более полезным любимое зимнее блюдо россиян.

Она рассказала, что в ее семье пельмени очень любят, причем замесом и раскаткой теста всегда занимается муж, а ее задача – приготовить фарш. Лепкой же занимаются все вместе с детьми.