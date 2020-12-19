Фото: sky2sky.ru Пассажиры самолета, экстренно совершившего посадку в Сургуте, готовятся вылететь в Уфу Фото: sky2sky.ru

Пассажиры самолета, экстренно совершившего посадку в Сургуте, готовятся вылететь в Уфу. В авиакомпании Utair сообщили, что авиакомпания, согласно правилам, готовит резервный борт. Вылет из Сургута в Уфу запланирован в 22.30 по местному времени.

«Посадка в Сургуте прошла в штатном режиме. С пассажирами и экипажем всё в порядке», — пояснила «Башинформ» руководитель группы по связям с общественностью ОАО «Аэропорт Сургут» Анастасия Попушой.

Напомним, пассажирский Boeing авиакомпании Utair совершал рейс из Игарки в Уфу. Из-за технической неисправности, о которой экипаж узнал после того, как самолет поднялся в небо, было принято решение об экстренной посадке в аэропорту Сургута. На борту самолета было 116 пассажиров и пять членов экипажа.