На конкурсе Форума национального единства победил председатель Курултая башкир Татарстана
В Перми завершился VII Всероссийский форум национального единства. Организаторами форума выступили администрация губернатора Пермского края и Ассамблея народов России.
В рамках форума прошли очные соревнования VI Всероссийского конкурса лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.
Победителем конкурса лидеров НКО стал председатель региональной общественной организации «Национально-культурная автономия башкир-Курултай (конгресс) башкир Республики Татарстан», врач-кардиолог Гали Хасанов.