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Жители Башкирии могут получить новогодние подарки от «Тайного Деда Мороза»

ОБЩЕСТВО

Жителей Башкирии приглашают поучаствовать во всероссийской акции «Тайный Дед Мороз». «Тайный Дед Мороз» – это одна из активностей акции «Новый год в каждый дом» волонтёров #МЫВМЕСТЕ. Основная цель акции – объединить жителей страны в праздновании Нового года. Поздравить и получить поздравление от незнакомого человека может каждый.

Регистрация участников ведётся на сайте тайныйдедмороз.рф. Каждый «Тайный Дед Мороз» в случайном порядке получает контактную информацию о человеке, которого ему необходимо поздравить с Новым годом.

Обмен подарками происходит в онлайн или офлайн формате по желанию участников.

На сайте также можно выбрать местонахождение получателя поздравления – регион, федеральный округ или всю страну. С выбором подарков тайным Дедам Морозам поможет пункт «Интересы и увлечения» в анкетах участников.

Чтобы фото участника с подарком появилось на сайте акции, необходимо его выложить в соцсетях с хештегами акции #ПодариНовогоднееЧудо #Вместев2021 #ТайныйДедМороз #ТайныйДедушкаМороз.

Завершится марафон поздравлений 10 января 2021 года.

ИА «Башинформ»
Теги: Дед Мороз
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