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В Уфе презентовали первый проекционный пешеходный переход

ОБЩЕСТВО

В Уфе презентовали первый проекционный пешеходный переход. Проекционная «зебра» появилась на Южном проезде. Создатели перехода надеются таким образом сократить количество ДТП.

«Зебра хорошо видна в темное время суток. Она дублирует дорожную разметку. Ее видно на достаточно большом расстоянии. Это наш пилотный проект. Надеюсь, проекционный пешеходный переход хорошо себя зарекомендует и мы будем внедрять его на аварийных участках города», — отметил замначальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Гафур Клызбаев.

После запуска устройства будет проведен анализ уровня безопасности пешеходного перехода, а также оценено удобство как для пешеходов, так и водителей. В случае положительной динамики подобная практика будет внедрена на других улицах города, в местах слабой освещенности и концентрации ДТП.

«При данной работе существуют технические сложности, но они решаемы. Сначала калибруем участок, светим размерной сеткой, делаем фотографии и отправляем инженерам в производственный отдел. Они с учетом этих параметров адресовывают существующую разметку на слайд-носитель из оптического стекла. Процесс трудоемкий, но мы добиваемся отличных результатов», — пояснил представитель подрядной организации Арсений Катков.

В текущем году в Уфе установлено и введено в эксплуатацию 14 новых светофорных объектов, 3 модернизировано. 24 регулируемых перекрестка оборудованы светодиодной лентой, дублирующей сигналы светофора. Всего за два года оборудовано 32 регулируемых перекрестка.

Кроме того, на 25 перекрёстках изменены режимы работы светофоров с применением выделенных фаз для определенного направления движения транспортных средств, и на 12 перекрестках установлены дополнительные секции на светофорных объектах, разделяющие транспортные потоки в противоположных направлениях.

В целях заблаговременного предупреждения водителя о приближении пешеходов к пешеходному переходу и повышению освещенности пешеходов, на 64 нерегулируемых пешеходных переходах выполнены работы по монтажу дублирующих дорожных знаков, светофоров типа Т-7 (мигающий желтый) со светодиодной подсветкой, оборудованными датчиками движения и специальными лампами с направленным освещением. Такие устройства настроены на включение при приближении пешеходов к проезжей части на Г-образных опорах консольного типа.

ИА «Башинформ»
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