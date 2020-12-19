Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.31 ↑

EUR 89.82 ↓

19 декабря Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе наградили победителей конкурсов «Предприниматель года» и «Лучший коворкинг»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

18 декабря Госкомитет РБ по предпринимательству подвел итоги республиканских конкурсов «Предприниматель года» и «Лучший коворкинг». Церемония награждения победителей прошла в Доме инновационного предпринимательства «Фабрика будущего».

Победителями конкурса «Предприниматель года-2020» стали 25 предпринимателей из разных городов и районов республики. По итогам конкурса финалистам, соревновавшимся в 11 номинациях, вручили дипломы 1, 2, 3, степеней.

«Церемония награждения победителей в конкурсе проходит 15-й раз и стала ярким и значимым событием в деловой и общественной жизни республики. Любая профессия – это, в первую очередь, призвание. Вы выбрали нелегкий, но творческий путь по созданию и ведению собственного дела, — обратилась к номинантам председатель Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству Римма Бойцова.

Быть предпринимателем – особый труд, тем приятнее видеть, как бизнес, который вы создаете своими руками, процветает. В республике более 120 тысяч предпринимателей, вы обеспечиваете работой каждого девятого жителя региона. Ваш бизнес задействован практически во всех отраслях. Победа в этом конкурсе – не только история вашего успеха. Малый и средний бизнес играет все более значимую роль в экономике республики. Именно вы создаете новые рабочие места, участвуете в социальных и образовательных программах, занимаетесь благотворительностью. Поздравляем победителей и желаем дальнейшего развития и уверенности в собственных силах. Пусть победа станет стимулом для дальнейшего развития и роста!»

В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения финалистов конкурса «Лучший коворкинг в Республике Башкортостан». Были названы 11 победителей в 4 номинациях.

Со списком победителей вы можете ознакомиться на сайте.

Конкурсы состоялись в рамках реализации в Башкортостане национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Мероприятия направлены на популяризацию лучших предпринимательских практик и достижений, выявление и поощрение наиболее успешных субъектов МСП, внесших особый вклад в социально-экономическое развитие Башкортостана, а также в становление системы коворкингов в республике.

Мероприятие организовано АНО «Агентство РБ по предпринимательству» при поддержке Госкомитета РБ по предпринимательству в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и методическими рекомендациями Роспотребнадзора. Трансляцию церемонии награждения можно посмотреть здесь: https://youtu.be/Fe1zqIZHJoo.

Ирина Зимина
Теги: Предприниматель, коворкинг, конкурс
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Названы самые популярные имена новорожденных в Башкирии в 2020 году
Башстат назвал самые популярные имена новорожденных в Башкирии в этом году. Мальчикам чаще всего давали имена — Амир, девочкам – Арина. Ранее «Башинф
В Башкирии после ДТП дотла сгорели два автомобиля: есть пострадавшие
Семь человек пострадали в ДТП в Башкирии за последние сутки. Одна из аварий закончилась пожаром. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, происшес
В Уфе от коронавируса умерла целая семья
В Уфе в течение нескольких дней один за другим от COVID-19 умерли три члена одной семьи. О печальной истории рассказало интернет-сообщество «Демчане» 7
Башкирия направила в Госдуму законопроект о запрете на передвижные зоопарки и дельфинарии
Башкирия внесет в Госдуму законопроект о запрете на передвижные зоопарки и дельфинарии. Накануне, 17 декабря, депутаты республиканского Госсобрания прого
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть