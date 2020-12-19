В Уфе наградили победителей конкурсов «Предприниматель года» и «Лучший коворкинг»













18 декабря Госкомитет РБ по предпринимательству подвел итоги республиканских конкурсов «Предприниматель года» и «Лучший коворкинг». Церемония награждения победителей прошла в Доме инновационного предпринимательства «Фабрика будущего».

Победителями конкурса «Предприниматель года-2020» стали 25 предпринимателей из разных городов и районов республики. По итогам конкурса финалистам, соревновавшимся в 11 номинациях, вручили дипломы 1, 2, 3, степеней.

«Церемония награждения победителей в конкурсе проходит 15-й раз и стала ярким и значимым событием в деловой и общественной жизни республики. Любая профессия – это, в первую очередь, призвание. Вы выбрали нелегкий, но творческий путь по созданию и ведению собственного дела, — обратилась к номинантам председатель Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству Римма Бойцова.

Быть предпринимателем – особый труд, тем приятнее видеть, как бизнес, который вы создаете своими руками, процветает. В республике более 120 тысяч предпринимателей, вы обеспечиваете работой каждого девятого жителя региона. Ваш бизнес задействован практически во всех отраслях. Победа в этом конкурсе – не только история вашего успеха. Малый и средний бизнес играет все более значимую роль в экономике республики. Именно вы создаете новые рабочие места, участвуете в социальных и образовательных программах, занимаетесь благотворительностью. Поздравляем победителей и желаем дальнейшего развития и уверенности в собственных силах. Пусть победа станет стимулом для дальнейшего развития и роста!»

В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения финалистов конкурса «Лучший коворкинг в Республике Башкортостан». Были названы 11 победителей в 4 номинациях.

Со списком победителей вы можете ознакомиться на сайте.

Конкурсы состоялись в рамках реализации в Башкортостане национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Мероприятия направлены на популяризацию лучших предпринимательских практик и достижений, выявление и поощрение наиболее успешных субъектов МСП, внесших особый вклад в социально-экономическое развитие Башкортостана, а также в становление системы коворкингов в республике.

Мероприятие организовано АНО «Агентство РБ по предпринимательству» при поддержке Госкомитета РБ по предпринимательству в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и методическими рекомендациями Роспотребнадзора. Трансляцию церемонии награждения можно посмотреть здесь: https://youtu.be/Fe1zqIZHJoo.