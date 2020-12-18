В Уфе собирают волонтеров на поиски 12-летней девочки
В Уфе собирают волонтеров на поиски 12-летней девочки Фото: соцсети
В Уфе отряд «Лиза Алерт» собирает добровольцев на поиски 12-летней Ангелины Мустафиной. Сегодня, 18 декабря, она пропала после школы.
Ее приметы: рост 160 см, телосложенее среднее, волосы темно-русые, глаза зеленые. Была одета в бежевую куртку до колен, бежевую шапку, темно-синие сапоги.
Добровольцы собираются в 21.00 у дома №74 по ул. Ю. Гагарина, с собой взять фонари, заряженные телефоны, горячее питье, перекус. Выезжающим писать на форум, инфорг поиска Татьяна (8-937-365-23-46).