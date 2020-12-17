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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Вопрос с выплатами маме из Кумертау, которая обратилась к Владимиру Путину, исчерпан

ОБЩЕСТВО
Фото: http://www.kremlin.ru/

Вопрос с выплатами маме из Кумертау, которая обратилась к Владимиру Путину, исчерпан Фото: http://www.kremlin.ru/

Вопрос с выплатами девушке из Кумертау, которая обратилась к Владимиру Путину, решен. Вице-премьер правительства – министр труда, семьи и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова пояснила, что инцидент с выплатами молодой маме Альгизе Туктаровой исчерпан.

«По поручению Радия Хабирова мы сразу же начали выяснять ситуацию по проблемам с выплатами Альгизе Туктаровой. Пенсионный фонд по Башкортостану сообщил, что Альгиза Туктарова из Кумертау все положенные ей выплаты получила в срок. По словам девушки, она прочитала в интернете, что будут дополнительные выплаты на детей. Про это она и спрашивала. Все действующие выплаты, повторюсь, она получила вовремя и в полном объеме. Вопрос с нашей стороны решен», — отметила Ленара Иванова.
Напомним, сегодня во время традиционной ежегодной пресс–конференции Владимира Путина из колл–центра, куда стекались все вопросы от жителей России, был озвучен вопрос жительницы Башкортостана Альгизы Туктаровой. Она пожаловалась главе государства на отсутствие выплат на детей в ноябре и декабре на своего девятимесячного ребенка, и поинтересовалась, будут ли в 2021 году такие выплаты.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отреагировал моментально и поручил разобраться с системой социальных выплат в республике, в том числе тех, которые предназначены для поддержки жителей в период пандемии коронавируса.

ИА «Башинформ»
Теги: Пресс - конференции, Путин, выплаты
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