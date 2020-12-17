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ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о новом порядке оплаты штрафов с 1 января

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о новом порядке оплаты штрафов с 1 января Фото: Ксения Калинина

В Госавтоинспекции Башкирии предупредили водителей о новом порядке оплаты штрафов с начала 2021 года. По данным ведомства, с 1 января изменится расчетный счет, предназначенный для уплаты административных платежей. Прежний счет 40101 8101 1000000 10001 будет закрыт. При этом будет открыт новый казначейский счет 031 0064 3000000 010101.

«Поэтому с 1 января в документах на перечисление госпошлин и административных штрафов в бюджет необходимо указать новый расчетный счет. При этом в новом 2021 году оплату штрафов, вынесенных до 1 января 2021 года, необходимо оплачивать уже по новому расчётному счету», — пояснили в ГИБДД РБ.

Отмечается, что этот счет относится к административным платежам управления ГИБДД Башкирии, Отдельного батальона ДПС, Центра фотовидеофиксации, МРЭО ГИБДД МВД по Республике Башкортостан на проспекте Октября, а также специализированного взвода оперативного реагирования ДПС.

Ранее агентство «Башинформ» информировало о том, что в регионе с 17 декабря началось профилактическое мероприятие «Должник». Проверки продлятся до 24 декабря. Инспекторы ДПС будут останавливать нарушителя ПДД и проверять его по базе данных. При выявлении факта неуплаты ранее наложенного штрафа будет составлен административный материал.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД
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