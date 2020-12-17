Фото: предоставлено Ильнуром Масалимовым «Он начал синеть»: врач из Уфы рассказал подробности спасения попавшего в ДТП водителя Фото: предоставлено Ильнуром Масалимовым

Врач из Уфы Ильнур Масалимов спас попавшего в ДТП жителя Башкирии. Как сообщало агентство «Башинформ», автоавария произошла 11 декабря на трассе Авдон — Юматово. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. Очевидцы случившегося, в том числе медик, бросились на помощь, вытащили из салона пострадавшего водителя. Уфимский врач не дал остановиться сердцу пострадавшего. Специальный корреспондент агентства «Башинформ» в беседе с анестезиологом-реаниматологом Республиканского клинического перинатального центра Ильнуром Масалимовым узнала все подробности случившегося.

В тот день Ильнур Вахитович после работы отправился по делам в Чишмы. Перед ним ехал автомобиль «Лада Гранта». Причем машина, по словам собеседника, изначально ехала как-то странно – ее периодически «штормило».

«Смотрю, автомобиль начало уводить в сторону, я сразу притормозил. В этот момент машина обошла фуру и прямо перед ней опрокинулась в кювет, перевернувшись раз шесть. Я тут же остановился, увидел, что водитель вылетел из салона и упал в снег. По всей видимости, он был не пристегнут ремнем безопасности. Я подбежал к автомобилю, увидел, что двое пассажиров – один на переднем, другой – на заднем сиденье пристегнуты, с ними физически все было в порядке, пребывали в шоке. Сказал им, чтобы выходили из машины, вдруг загорелась бы. Затем бегом к водителю», — сообщил врач.

На обочине остановилось около восьми автомобилей. Ильнур Вахитович крикнул водителям, чтобы вызвали «скорую».

«Мужчина получил серьезную травму головы. Он дышал, но был без сознания. Я его осмотрел, оценил состояние. Чтобы не остановилось дыхание, приподнял челюсть. Тут подбежали другие водители. Они вытащили кресло из «Гранты», аккуратно подняли пострадавшего и переложили его с земли – холодно было в тот день, -20 градусов. Смотрю, он начал синеть, заметил, что остановилось дыхание, сердцебиение не прослушивалось. Я, как говорится, приступил к своей работе. Попросил одного из «помощников» держать челюсть, чтобы освободить дыхательные пути, а сам приступил к непрямому массажу сердца — делал его, наверное, минуты две. Смотрю, появилось единичное дыхание», — рассказал Ильнур Масалимов.

По его словам, «скорая» приехала очень быстро.

«Фельдшер — красавчик! Все правильно оценил. Все вместе мы переложили мужчину в машину скорой помощи. Уже в салоне мы стали оказывать помощь препаратами, проводить противошоковую терапию, стабилизировали давление, дыхание. Я фельдшеру пожелал удачи. Вообще, считаю, что пострадавшему в тот день повезло трижды: с первой медпомощью, фельдшером и врачами больницы — все сработали профессионально», — отметил собеседник информагентства.

Медик после инцидента на дороге сел в автомобиль и продолжил свой путь в Чишмы. Потом он узнал, что водителя увезли в уфимскую больницу №21, где его прооперировали нейрохирурги. Вечером того же дня пациент пришел в себя. Как позже выяснилось, мужчина через соцсети поблагодарил своего спасителя.

Стоит отметить, что врач не в первый раз приходит на помощь пострадавшим в ДТП. Как признался медик, в 2014 году у него произошла аналогичная ситуация.

«Тогда я выезжал из Чишмов. На дороге «Лада Калина» въехала в «КамАЗ». Я вытащил из салона «легковушки» пострадавшего молодого человека, поместил его на заднее сиденье своей машины и повернул обратно в чишминскую больницу, где тогда работал. Параллельно звонил своим коллегам, чтобы встречали в приемном покое. Молодой человек также получил серьезную травму головы: семь дней пролежал в коме, потом пришел в себя, была длительная реабилитация. Он жив, до сих пор мы с ним общаемся, стали друзьями», — поделился врач.

Ильнур Масалимов в 2009 году окончил БГМУ по специальности «лечебное дело», прошел интернатуру по анестезиологии и реанимации. Работал в Дёмской больнице, затем пять лет трудился в Чишмах. С 2017 года работает в Республиканском клиническом перинатальном центре заведующим реанимационным отделением — спасает жизни мамочек.