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17 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В центре Уфы может появиться улица народного поэта Башкирии Равиля Бикбаева

ОБЩЕСТВО

В Кировском районе Уфы может появиться улица народного поэта Башкирии Равиля Бикбаева. Проект рассмотрели депутаты городского Совета столицы. Окончательное решение будет принято на очередном заседании 23 декабря.

Равиль Тухватович Бикбаев – башкирский поэт, литературовед. Народный поэт Башкортостана (1992), доктор филологических наук (1996), профессор, заслуженный деятель науки РБ (1992), заслуженный работник культуры Чувашской Республики.

Родился в 1938 году в деревне Верхне-Кунакбай Покровского района Оренбургской области. В 1962 году окончил филологический факультет Башкирского государственного университета. В 1962-1965 годы учился в аспирантуре Института истории, языка и литературы БФАН СССР. C 1965 года – научный сотрудник отдела литературы Института истории, языка и литературы УНЦ РАН, с 1995 года – председатель правления Союза писателей РБ, секретарь правления Союза писателей РФ.

Начал печататься с 1957 года. Автор около 30 поэтических, литературоведческих и научно-исследовательских книг.

Равиль Бикбаев удостоен республиканской премии имени Салавата Юлаева (1989) и республиканской премии имени Гaлима Саляма (1970), премиями имени Рами Гарипова (1994), Зайнаб Биишевой (2003). Награжден орденами Дружбы (2000), Салавата Юлаева (2003), знаком отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан».

B июне 1999 года Равилю Бикбаеву присвоено звание «Почетный гражданин города Уфы».

Ушел из жизни 23 апреля 2019 года.

ИА «Башинформ»
Теги: улица, Кировский район, Равиль Бикбаев
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