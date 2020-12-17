Башкирия — в тройке самых упоминаемых регионов в контексте нацпроектов Путина

Нижегородская область, Подмосковье и Башкортостан стали самыми упоминаемыми в СМИ регионами в ноябре этого года в контексте национальных проектов. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на результаты исследования «Медиалогии».

Так, в ноябре Нижегородская область упоминалась в контексте нацпроектов в 7,7 тысячи новостных сообщений.

На втором месте — Московская область — более 7 тысяч сообщений за месяц, связанных с реализацией национальных проектов.

Замыкает лидирующую тройку Республика Башкортостан с результатом 6,1 тысячи сообщений.

Как отмечают в «Медиалогии», главными в ноябре в Башкортостане стали сообщения о числе предприятий — участников нацпроекта по производительности труда и поддержке занятости, а также об обсуждении инфраструктурных нацпроектов Главой республики Радием Хабировым с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.

Между тем, самым упоминаемым в российских СМИ нацпроектом стал в ноябре национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Суммарное количество упоминаний этого нацпроекта в целом по стране составило 29,8 тысячи.

Далее следуют нацпроекты «Демография» и «Образование» с результатом 24 тысячи и 21,7 тысячи сообщений соответственно.

В пятерку лидеров также вошли нацпроекты «Жилье и городская среда» — 19,8 тысячи сообщений и «Экология» — 15,9 тысячи сообщений.

Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.