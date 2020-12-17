Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.42 ↓

EUR 89.32 ↓

17 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Вакцинация от COVID-19 внесена в календарь прививок - Минздрав РФ

ОБЩЕСТВО

Вакцинация от коронавирусной инфекции внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Соответствующий приказ российского Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, в приоритетном порядке прививку будут делать работникам медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, лицам, проживающим в социальных учреждениях, пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе с ожирением.

К приоритету второго уровня относятся работники транспортных и энергетических организаций, сотрудники силовых ведомств, сотрудники пунктов пропуска через границу, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг.

К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, студенты, призывники, информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в Башкирию поступила третья партия вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 1900 доз. Вся поступившая вакцина распределена между лечебными учреждениями. В первую очередь, в республике вакцинируют врачей, учителей и социальных работников.

ИА «Башинформ»
Теги: вакцинация, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе прекращены поиски 21-летней Анны Егоровой и ее 7-месячного сына
В Уфе благополучно завершились поиски пропавших без вести 21-летней Анны Егоровой и ее 7-месячного сына. Напомним, о розыске молодой матери и ее ребенка
С особой жестокостью: в Башкирии осудят двоих мужчин, обвиняемых в убийстве знакомого
Следственный отдел по Стерлитамаку завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя и 29-летнего уфимца. Они обвиняются по с
Врач РКБ им. Куватова назвал неожиданный признак COVID-19 в зимний период
Врач-реабилитолог РКБ им. Куватова Вадим Гиниятов назвал неожиданный признак COVID-19 в зимний период. На своей странице в Instagram он дал краткий обзор
Врио мэра Уфы Сергей Греков: Решать сложные задачи - моя любимая работа
Временно исполняющий обязанности мэра Уфы Сергей Греков рассказал агентству «Башинформ», зачем из нефтянки пошел на муниципальную службу, о бизнес-подход
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть