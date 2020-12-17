Вакцинация от COVID-19 внесена в календарь прививок - Минздрав РФ

Вакцинация от коронавирусной инфекции внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Соответствующий приказ российского Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, в приоритетном порядке прививку будут делать работникам медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, лицам, проживающим в социальных учреждениях, пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе с ожирением.

К приоритету второго уровня относятся работники транспортных и энергетических организаций, сотрудники силовых ведомств, сотрудники пунктов пропуска через границу, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг.

К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, студенты, призывники, информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в Башкирию поступила третья партия вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 1900 доз. Вся поступившая вакцина распределена между лечебными учреждениями. В первую очередь, в республике вакцинируют врачей, учителей и социальных работников.