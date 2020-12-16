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В Башкирии планируют освободить многодетные семьи от платы за парковку

ПОЛИТИКА
Фото: mamamozhetvse.ru

В Башкирии планируют освободить многодетные семьи от платы за парковку Фото: mamamozhetvse.ru

В Башкирии хотят предоставить право бесплатной парковки многодетным семьям — такой законопроект разработали депутаты Госсобрания – Курултая республики. Документ предполагает освободить многодетных от платы за пользование платными парковками. В ноябре был принят закон, предусматривающий возможность создания таких парковок на территории республики.

«Изначально мы предусмотрели, чтобы от платы за парковку были освобождены инвалиды всех групп и ветераны Великой Отечественной войны. Сейчас предлагаем дополнительно включить в категорию льготников многодетные семьи. Состояние демографии в нашей стране находится в глубоком кризисе. В этой ситуации многодетные семьи должны получать максимальную поддержку от государства. Мы считаем, что льгота должна предоставляться всем многодетным семьям, независимо от того, являются ли они малоимущими или нет. Проектом закона предусмотрено также, что льготу должны получить как семьи, воспитывающие родных детей, так и семьи с приемными детьми», — прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Аналогичные льготы для многодетных семей уже ведены в ряде регионов. Примерами могут послужить Москва, Санкт-Петербург, Воронежская область, Приморский край, Пермский край.

Текст законопроекта обсуждался сегодня в рамках круглого стола с участием представителей Минтранса, Минтруда, Общественной палаты РБ, муниципалитетов, общественных организаций, представителей законодательных собраний других регионов. В Курултае рассказали, что инициатива встретила всестороннюю поддержку, но нужно детально пояснить его применение.

«Возникают вопросы, на одну машину в семье или на каждую должна распространяться льгота, все время она должна действовать или только в случае перевозки детей. Есть предложения привязать получение льготы к карте «Алга». Нужно также учесть, чтобы многодетная семья могла пользоваться льготой не только в своем городе, но и в любом муниципалитете республики. Эти и другие детали будут прорабатываться и закрепляться подзаконными актами и решениями муниципалитетов», — проинформировали в Госсобрании.

ИА «Башинформ»
Теги: курултай, законопроект, многодетные семьи, парковки
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