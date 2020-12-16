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ГИБДД Уфы предупреждает водителей о старте профилактической операции

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

ГИБДД Уфы предупреждает водителей о старте профилактической операции Фото: Ксения Калинина

На территории Уфы до конца этого года проводятся профилактические мероприятия «Пешеход». По данным столичной Госавтоинспекции, рейды направлены на формирование правопослушного поведения участников дорожного движения.

«За 11 месяцев 2020 года на улицах Уфы произошло 1 495 дорожных аварий, в которых 28 человек погибло, 1 852 получили ранения различной степени тяжести. Из всех зарегистрированных ДТП 462 – это наезды на пешеходов, в результате которых погибло 16 человек, 460 получили ранения. 38% от общего числа наездов стали результатом нарушения ПДД самими пешеходами, в них погибли десять человек. В остальных случаях наезды на пешеходов произошли по вине водителей машин, доля таких происшествий произошла на пешеходных переходах. Это говорит о том, что любому участнику дорожного движения необходимо неукоснительно соблюдать требования правил безопасности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день в Уфе основной проблемой является аварийность с участием пешеходов – это наиболее незащищенная категория участников дорожного движения, отметили в ГИБДД Уфы. Наиболее опасными участками дорог на территории столицы остается проспект Октября, где в 27 ДТП получили ранения 26 человек, трое погибли. Сложная ситуация с участием пешеходов сложилась на улицах Менделеева, 50 лет СССР, Орджоникидзе и многих других оживленных дорогах города.

«Госавтоинспекция призывает всех граждан при передвижении по улицам нашего города соблюдать ПДД и иметь в своем арсенале светоотражающие элементы, таким образом, вы станете заметными на дороге», — подчеркнули в столичной Госавтоинспекции.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД Уфы
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