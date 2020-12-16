Православные празднуют дни преподобной Зосимы Эннатской и блаженной Варвары Скворчихинской

Фото: Нелли Рахматуллина

























Фото: Нелли Рахматуллина

На четвертую неделю Рождественского поста в этом году выпало празднование двух святых особо чтимых в Башкортостанской митрополии, а также в соседних с ней епархиях – это преподобная Зосима Эннатская и блаженная Варвара Скворчихинская.

Кого называют святым? Святой – это тот, кто смог увидеть, понять и принять в себе замысел Божий, воплотить этот замысел в собственной жизни, кто откликнулся любовью на любовь, на безграничную любовь Божию, обращенную ко всякому человеку, и явил любовь к Нему в своей верности. Святой тот, кто чист сердцем, стяжавшем Божию благодать, которая просвещает душу. Бог даровал им способность помогать ещё живущим на земле. Молитва к святым может помочь даже в самой безысходной и безвыходной ситуации.

По благословению главы Башкортостанской митрополии, Высокопреосвященнейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, с этого года нужно считать 14 декабря днём обретения мощей преподобной Зосимы Эннатской и воздавать им в этот день должное поклонение. Святые мощи Зосимы Эннатской были обретены 14 декабря 2003 года в селе Сенцовка Октябрьского района Оренбургской области и находились первоначально в Казанско-Богородском храме города Мелеуза Уфимской епархии, позже были перевезены в Покрово-Эннатский мужской монастырь.

Покрово-Эннатский мужской монастырь села Дедово построен по инициативе храмоздателей, местных помещиков господ Эннатских 30 сентября 1893 года. В этот день Высочайшим определением Священного Синода учреждена женская община в честь Покрова Пресвятыя Богородицы при селе Прасковьине (ныне деревня Новая-Михайловка) Стерлитамакского уезда Дедовской волости.

В 1898 году преобразована в монастырь. Первый деревянный храм появился в обители 29 июня 1894 г. В Покровском монастыре начала свой иноческий путь святая преподобная Зосима Эннатская, Уфимская. Святые мощи преподобной старицы пребывают в монастыре и являются главной его святыней. В начале 1900-х годов началось строительство кирпичного Покровского собора. В конце 1917 года монастырь был разграблен. А в начале 1920-х гг. закрыт, имущество реквизировано и расхищено, обитель преобразована в «трудовую коммуну». По ходатайству епископа Никона 19 июля 2000 г. Священным Синодом Русской Православной Церкви было благословлено открытие на территории поруганной женской обители Покровского мужского монастыря для возрождения в нём монашеской жизни.

1 января 2005 г. Указом Святейшего Патриарха Алексия был назначен наместником Покрово-Эннатского мужского монастыря в селе Дедово Федоровского района игумен Николай (В. Чернышов). Монастырь практически заново отстроен в период с 2005-2017 годы. На данный момент на его территории располагаются 7 храмов. В 2.5 км от монастыря находится источник, ископанный святой преподобной Зосимой Эннатской с живой целебной водой. Возле источника обустроен монастырский скит, построена часовня и храм Святого Духа, монашеский корпус и домовой храм св. прп. Сергия Радонежского, корпус схимонахов. 11 июня 2006 года в праздник Святой Троицы в Марфо-Мариинском женском монастыре села Ира Кумертауского района Уфимской епархии Архиепископ (ныне митрополит) Уфимский и Стерлитамакский Никон совершил чин канонизации в лике местночтимых святых преподобной Зосимы Еннатской. Праздничную литургию в Покровском монастыре возглавил Преосвященнейший епископ Салаватский и Кумертауский Николай (Субботин) с сонмом духовенства митрополии и насельниками обители.

17 декабря в день памяти святой великомученицы Варвары Башкортостанская земля будет прославлять одноименную святую — блаженную Варвару Скворчихинскую. В 2001 году по ходатайству Архиепископа (ныне митрополита) Уфимского и Стерлитамакского Никона блаженная Варвара Скворчихинская была прославлена в лике святых. Но лишь в мае 2016 года честные мощи блаженной вернулись на место ее подвигов, в село Скворчиха Ишимбайского района и почивают в украшенной раке монастырского храма.

1 сентября 2020 года, когда у всех школьников нашей страны был день знаний, во время Богослужения в скиту святой блаженной Варвары Скворчихинской на основании решения Священного синода Русской Православной Церкви от 11 марта 2020 года было оглашено открытие Скворчихинского Свято-Варваринского женского монастыря и совершено возведение старшей монахини Веры (Ионовой) в сан игуменьи и назначение на должность настоятельницей новооткрытого монастыря. За сравнительно короткий период монастырь преобразился на глазах. Построен монашеский корпус, гостиница для паломников, иконная лавка и, конечно же, новый храм, а в нём установлен иконостас ручной резьбы, тактильная ростовая икона блаженной из дуба, которую могут «увидеть» и слепые люди.

Благолепно обустроен святой источник с купелью, над которым возвышается часовня. На месте сгоревшего сарая, в котором подвизалась блаженная, также поставлена небольшая деревянная часовенка. Не иссякает поток паломников к мощам святой праведницы. Даже в столько непростое время едут автобусы и автомобили с богомольцами из разных уголков страны не только помолиться, но и потрудиться, понести посильные послушания, тем самым помочь молодому монастырю и позаботиться о своей душе. Начинают приезжать паломники из-за рубежа в надежде на помощь той, которая смирением, терпением, любовью ко Христу и людям удостоилась пребывать в селениях Его со праведными. Во всякой скорби просящий найдёт утешение. Особенно добра она к бездетным парам, к учащимся и учителям, множество исцелений происходит по ее молитвам. Блаженная Варвара не только мощами пребывает в монастыре – она слышит всех, кто к ней обращается молитвенно, вне зависимости от того, где они находятся.

Главное не забывать о работе над своей душой, о борьбе со своими грехами и страстями, принимать участие в святых Таинствах Церкви, и по Божьей милости и любви к нам, святые отзовутся на молитвы, помогут и благословят.