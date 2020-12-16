Фото: СКР по РБ В Уфе суд оштрафовал руководителя скандально известного пансионата «Моя семья» Фото: СКР по РБ

Кировский районный суд Уфы удовлетворил требование прокуратуры Ленинского района и приостановил деятельность ООО «Пансионат Моя Семья» в поселке 8 Марта до полного устранения нарушений законодательства.

«Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки, которой установлено, что помещение пансионата не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Кроме того, по инициативе прокуратуры юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности по статье «нарушение требований пожарной безопасности» в виде штрафа на общую сумму свыше 180 тысяч рублей. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось о том, что 16 октября 2020 года 81-летний постоялец пансионата «Моя семья» в поселке 8 марта упал, пытаясь спуститься со второго этажа этого же пансионата. Дедушку увезли в больницу, но спасти его не удалось. В Следственном комитете Башкирии расследуются дела по двум статьям — «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей и «Оказание услуг ненадлежащего качества в отношении круга лиц».