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Врач РКБ им. Куватова назвал неожиданный признак COVID-19 в зимний период

ОБЩЕСТВО

Врач-реабилитолог РКБ им. Куватова Вадим Гиниятов назвал неожиданный признак COVID-19 в зимний период. На своей странице в Instagram он дал краткий обзор распространения COVID-19 по прошествии 10 месяцев в России и назвал основные признаки инфицирования новым коронавирусом этой весной, летом, осенью и зимой.

Так, по его словам, весной 2020 года основными и самыми частыми симптомами коронавируса стали потеря вкуса и запаха. На сегодняшний день эти признаки также остаются основными. Летом пациенты с COVID-19 начали часто жаловаться на расстройство слуха, что могло быть обусловлено процессом гиперкоагуляции при коронавирусе (микротромбирование), объясняет медик.

«Осенью появляются пациенты с жалобами на нарушение зрения. Зимой 2020 года — на конъюнктивит. Причина, вероятно, все та же», — пишет Вадим Гиниятов и отмечает, что на сегодняшний день все это поддается коррекции в процессе реабилитации.

И все же основной орган-мишень коронавируса — это легкие, добавляет врач-реабилитолог.

«Поражение именно легких дает о себе знать в тяжелых и среднетяжелых случаях. То, что происходит в других органах и тканях, таких как печень, почки, поджелудочная железа, головной мозг, мышцы — еще предстоит изучить», — написал он.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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