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Сколько жителей Башкирии ждут «13-ю зарплату» на Новый год - опрос

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Сколько жителей Башкирии ждут «13-ю зарплату» на Новый год - опрос Фото: Валерий Шахов

Семь процентов жителей Башкирии рассчитывают получить традиционную «13-ю зарплату» на Новый год в полном объеме. Таковы результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru.

«В Башкирии только семь процентов респондентов сообщили, что годовую премию им выплатят в полном объеме – это чуть ниже среднего показателя в стране. Больше всего тех, кто получит премию в полном объеме, проживают в Иркутской (17 процентов) и Ленинградской (16 процентов) областях. Меньше всего ждут ее в Омской и Свердловской областях — по четыре процента», — сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Между тем, еще восемь процентов жителей Башкирии рассчитывают на частичное получение «13-й зарплаты». Пять процентов опрошенных заявили, что премии не будет, хотя обычно компания ее выплачивает.

55 процентов респондентов в Башкирии сообщили, что у них на работе в принципе нет годовых премий и 2020 год ничем не отличается от предыдущих. Четверть опрошенных пока не знают, каковы планы руководства на этот счет.

«Доля тех, кто получит премию в полном объеме, выше всего в сфере добычи сырья (27 процентов) и госсекторе (18 процентов), — добавила Анна Осипова. — Интересно, что в государственном секторе и самая высокая доля тех, кто в этом году премию не получит, хотя обычно получает — 18 процентов. Те респонденты, в чьих компаниях премию обычно никогда не выплачивают, преобладают в сфере продаж – 67 процентов».

Галина Бахшиева
Теги: опрос, премия, Новый год
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