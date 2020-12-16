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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Нефтепроводчики помогают образовательным учреждениям

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Комфорт для обучения и проживания – важная задача для любой школы-интерната. Очень ответственно к ее решению подходят в Зилаирской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. Недавно здесь завершился ремонт большей части помещений – учебных классов, спальных комнат, спортивного зала, коридоров.

Новые энергоэффективные светодиодные светильники и радиаторы парового отопления, укладка линолеума, ремонт систем вентиляции – в интернате стало и комфортнее, и безопаснее. Сделать это удалось благодаря помощи, которую школе-интернату оказало акционерное общество «Транснефть – Урал».

Помогли нефтепроводчики и школе села Сухоречка в Бижбулякском районе: теперь школьников и учителей встречает полностью обновленная входная группа. К слову, предприятие уже не в первый раз помогает сухореченской школе. Ранее в рамках корпоративной программы развития школьного образования ПАО «Транснефть» здесь были отремонтированы и оснащены самым современным учебным оборудованием (лабораторным и демонстрационным) и мебелью кабинеты точных наук – математики, физики, химии. Все это позволило разнообразить формы проведения уроков, открыло перед учителями и учениками доступ к новым образовательным технологиям.

Благотворительная помощь образовательным учреждениям, спортивным, общественным и религиозным организациям во всех регионах присутствия предприятия является одним из приоритетов социальной политики АО «Транснефть – Урал».

Теги: Транснефть-Урал, благотворительность
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