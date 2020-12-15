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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В городской больнице Сибая установили новый ангиографический комплекс

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В 2020 году в Центральную городская больницу Сибая, в рамках регионального национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», поступили компьютерный томограф и ангиографический комплекс. В здании больницы был проведен капитальный ремонт помещений для размещения компьютерного томографа и установки поступившего ангиографа. Больница также получила эндоскопическую стойку, новое офтальмологическое, хирургическое оборудование.

На 9,8 млн рублей был проведен ремонт в детской поликлинике. Сделана перепланировка помещений для врачей узких специалистов с заменой инженерных сетей электроснабжения, с ремонтом и монтажом дополнительных стояков систем холодного и горячего водоснабжения, канализации.

Сегодня в рамках своей рабочей поездки по Зауралью больницу посетил глава Башкортостана Радий Хабиров. Руководитель региона поручил рассмотреть возможность выделения дополнительных средств в размере 3 млн рублей для полного завершения ремонта.

Здесь трудятся 1254 сотрудников (172 врача, 626 единиц среднего медицинского персонала, 97 — младшего медицинского персонала, 360 — прочего персонала). По прежнему ощущается нехватка участковых врачей – педиатров, кардиологов, рентгенологов, эндокринологов акушер-гинекологов, неонатологов.

Азат Гиззатуллин
Теги: Нацпроекты, Здравоохранение
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