Ростислав Мурзагулов выдвинут на пост председателя Общественной палаты Башкирии

15 декабря на первом заседании нового состава Общественной палаты Башкирии на пост председателя организации выдвинут член Общественной палаты России от Башкирии Ростислав Мурзагулов.

Также на пост руководителя одной из главнейших организаций по взаимодействию власти и общества в Башкортостане претендуют известный общественный деятель Ирина Абрамова и сестра рэпера Фейса (FACE) Кристина Дрёмина.

Ранее популярные телеграм-каналы в Башкирии сообщали о том, что Ростислав Мурзагулов в скором времени сменит род деятельности.

Итоги голосования за кандидатов на пост председателя Общественной палаты РБ будут известны 15 декабря, по окончании первого заседания организации.