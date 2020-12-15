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15 декабря Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сестра рэпера Фейса выдвинута на пост председателя Общественной палаты РБ

ПОЛИТИКА
Фото: соцсети Кристины Дрёминой

Сестра рэпера Фейса выдвинута на пост председателя Общественной палаты РБ Фото: соцсети Кристины Дрёминой

Кристина Дрёмина, являющаяся близкой родственницей российского рэп-исполнителя Ивана Дрёмина (сценический псевдоним FACE), выдвинута на пост руководителя Общественной палаты Башкирии.

Председателя Общественной палаты Башкирии нового созыва избирают путем голосования вновь избранные члены организации на своём первом заседании, которое проходит 15 декабря.

«Не важно, что именно ты делаешь, важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого», — написала Дрёмина в своём Инстаграм накануне выдвижения на пост главы Общественной палаты РБ.

Напомним, что Общественная палата — это один из важнейших органов по взаимодействию власти и общества в Башкортостане.

ИА «Башинформ»
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