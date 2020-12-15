Фото: МЧС РБ, СКР по РБ Цель – избавление постояльцев от страданий: что известно о сгоревшем пансионате в Башкирии Фото: МЧС РБ, СКР по РБ

В Абзелиловском районе Башкирии, в деревне Ишбулдино в доме №31 по улице Кизильской прошлой ночью произошла страшная трагедия – заживо сгорели 11 человек, спаслись пятеро. Агентство «Башинформ» выяснило, что из себя представляла постройка, ставшая могилой для постояльцев.

Дом престарелых, Дом милосердия, пансионат, дом для наркозависимых – сразу появилось очень много трактовок, что это было за учреждение, на каких основаниях работало, и кто там имел право находиться.

Информагентство на странице хозяйки пансионата в соцсети нашло информацию об учреждении. На рекламных основаниях в ноябре 2018 года вышел пост о том, что в Абзелиловском районе начал действовать пансионат для лежачих больных «Ахай».

«Пансионат создан для оказания квалифицированной помощи пожилым людям, столкнувшимся в жизни с нелегким недугом. Включает все аспекты проживания и ухода за больными. Своей целью пансионат считает избавление от физических страданий и повышение качества жизни постояльцев. Предназначен для тех, кому собственная семья по тем или иным причинам не может обеспечить необходимый уход. Постоянно проживая в пансионате, больные будут получать питание», — говорилось в рекламе, и указывался юридический и фактический адрес: Абзелиловский район, д. Ишбулдино, ул. Кизильская, д.31, а также телефон для связи.

Что же из себя представлял сам дом, в котором находились пожилые люди?

Как сообщил агентству «Башинформ» источник, это было одноэтажное деревянное здание, размером 8х9 метров с мансардным этажом. Использовалось в качестве частного пансионата для граждан.

На первом этаже были расположены две спальни, кухня, зал. На втором этаже — две спальни. На втором этаже размещались шесть человек, на первом – семь, а также сиделка. Здание было оборудовано пожарными извещателями на обоих этажах. Отопление газовое, холодную воду брали из скважины.

По официальным данным…

В пресс-службе МЧС Башкирии проинформировали, что строение эксплуатировалось как частный жилой дом, систем пожаротушения в нем не было.

В администрации Абзелиловского района сообщили, что дом престарелых был зарегистрирован как автономная некоммерческая организация. Учредитель — частное лицо. По ОКВЭД — оказание социальных услуг без проживания.

В Минтруде Башкирии пояснили, что данный интернат сведения в реестр поставщиков социальных услуг, который ведет министерство, не подавал.

Между тем, в kartoteka.ru указано, что центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия»)» принадлежит участникам с долями вклада — Расиме Махияновой, Залие Мухамедьяровой и Рустаму Фаттахову.

«Дополнительно, в ноябре текущего года министерство в целях выявления подобного рода учреждений запрашивало информацию у всех администраций районов и городов. Об этом объекте информация отсутствовала», — прокомментировал начальник отдела развития негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг Минтруда РБ Сергей Елисеев.

Вся информация о пожаре в Доме престарелых, где минувшей ночью погибли 11 человек, доступна в материале — «Пожар в Доме милосердия в Башкирии унес жизни 11 пожилых людей и инвалидов: подробности».