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Озеро Талкас в Баймакском районе Башкирии станет памятником природы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Озеро Талкас в Баймакском районе Башкирии станет памятником природы Фото: Олег Яровиков

Озеро Талкас, расположенное на территории Баймакского района Башкирии, скоро получит статус памятника природы, сообщает региональное отделение Русского географического общества.

В настоящее время идет работа по проектированию памятника природы, определению его охранной зоны, границ и режимов.

Как рассказал директор института биологии УНЦ РАН Василий Мартыненко, в 2000 годах была попытка создать природный парк «Ирендык», в котором одним из ключевых объектов был Талкас. Проект был проработан, но природный парк так и не был создан.

В последнее время наблюдается очень сильный пресс на этот водоем. Минувшим летом из-за ситуации с коронавирусом был большой наплыв туристов ко всем крупным озерам региона. Сейчас статус особо охраняемой природной территории необходим озеру Талкас, чтобы навести здесь порядок

﻿«Ситуация сильно тревожит местное население. Им не нравится огромное скопление и мойка машин на берегах Талкаса, громкая музыка по ночам, пьяные компании. Чтобы найти золотую середину и не ограничивать в правах местное население и предпринимателей, мы с учетом мнения местного населения разработали режимы. Внесли ограничения для беспредельщиков, но при этом те, кто арендует землю вокруг озера для осуществления рекреационной деятельности, не пострадают. Записали в режиме самого памятника и в режиме охранной зоны разрешение на добычу одноименным санаторием сапропеля в бальнеологических целях. На самом деле добыча сапропелевой грязи не наносит никакого вреда озеру. Запретили добычу полезных ископаемых. Озеро Талкас очень богато рыбой, но краснокнижных растений в самом озере и на его берегах, к сожалению, нет. Очень многие краснокнижные растения встречаются на вершине Ирендыка. Тем не менее северная оконечность озера покрыта камышовыми зарослями, и там на пролете останавливаются редкие виды птиц, в том числе краснокнижные, некоторые из них гнездятся. И я думаю, что не все виды таких птиц там выявлены, потому что детальных учетов не проводилось».
Статус памятника подразумевает определенный режим. Причем он разный по территории памятника, добавил Василий Мартыненко:

﻿«Самим памятником природы является территория по урезу воды, то есть водная гладь. Здесь более жесткий охранный режим. Запрещено катание на моторных лодках, водных мотоциклах. Кроме лодок с электромоторами. Они не набирают большой скорости, не шумят, и рыбаки могут их использовать. Любительская рыбалка на озере Талкас, кстати, разрешена, но мы запретили подводную охоту. И это было решением местного населения. Также запрещено промышленное рыболовство. В охранной зоне, на берегах вокруг озера запрещено добывать полезные ископаемые, вести капитальное строительство трубопроводов и так далее. Но разрешено использовать эти участки для рекреации, для установки временных строений, типа глэмпингов, для обустройства костровых мест, для обустройства мест стоянок автомобилей, для прокладки электросетей для освещения и так далее. В охранной зоне будет запрещена езда авто и мототранспорта вне дорог, специально отведенных для этого, и вне зон стоянок».

ИА «Башинформ»
Теги: памятник природы
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