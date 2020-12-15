Озеро Талкас в Баймакском районе Башкирии станет памятником природы
Озеро Талкас в Баймакском районе Башкирии станет памятником природы Фото: Олег Яровиков
Озеро Талкас, расположенное на территории Баймакского района Башкирии, скоро получит статус памятника природы, сообщает региональное отделение Русского географического общества.
В настоящее время идет работа по проектированию памятника природы, определению его охранной зоны, границ и режимов.
Как рассказал директор института биологии УНЦ РАН Василий Мартыненко, в 2000 годах была попытка создать природный парк «Ирендык», в котором одним из ключевых объектов был Талкас. Проект был проработан, но природный парк так и не был создан.
В последнее время наблюдается очень сильный пресс на этот водоем. Минувшим летом из-за ситуации с коронавирусом был большой наплыв туристов ко всем крупным озерам региона. Сейчас статус особо охраняемой природной территории необходим озеру Талкас, чтобы навести здесь порядок
«Ситуация сильно тревожит местное население. Им не нравится огромное скопление и мойка машин на берегах Талкаса, громкая музыка по ночам, пьяные компании. Чтобы найти золотую середину и не ограничивать в правах местное население и предпринимателей, мы с учетом мнения местного населения разработали режимы. Внесли ограничения для беспредельщиков, но при этом те, кто арендует землю вокруг озера для осуществления рекреационной деятельности, не пострадают. Записали в режиме самого памятника и в режиме охранной зоны разрешение на добычу одноименным санаторием сапропеля в бальнеологических целях. На самом деле добыча сапропелевой грязи не наносит никакого вреда озеру. Запретили добычу полезных ископаемых. Озеро Талкас очень богато рыбой, но краснокнижных растений в самом озере и на его берегах, к сожалению, нет. Очень многие краснокнижные растения встречаются на вершине Ирендыка. Тем не менее северная оконечность озера покрыта камышовыми зарослями, и там на пролете останавливаются редкие виды птиц, в том числе краснокнижные, некоторые из них гнездятся. И я думаю, что не все виды таких птиц там выявлены, потому что детальных учетов не проводилось».Статус памятника подразумевает определенный режим. Причем он разный по территории памятника, добавил Василий Мартыненко:
«Самим памятником природы является территория по урезу воды, то есть водная гладь. Здесь более жесткий охранный режим. Запрещено катание на моторных лодках, водных мотоциклах. Кроме лодок с электромоторами. Они не набирают большой скорости, не шумят, и рыбаки могут их использовать. Любительская рыбалка на озере Талкас, кстати, разрешена, но мы запретили подводную охоту. И это было решением местного населения. Также запрещено промышленное рыболовство. В охранной зоне, на берегах вокруг озера запрещено добывать полезные ископаемые, вести капитальное строительство трубопроводов и так далее. Но разрешено использовать эти участки для рекреации, для установки временных строений, типа глэмпингов, для обустройства костровых мест, для обустройства мест стоянок автомобилей, для прокладки электросетей для освещения и так далее. В охранной зоне будет запрещена езда авто и мототранспорта вне дорог, специально отведенных для этого, и вне зон стоянок».