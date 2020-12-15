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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе в этом году построено в три раза больше новогодних площадок

ОБЩЕСТВО

В Уфе в этом году построено в три раза больше новогодних площадок, чем в прошлом.

Как сообщила на оперативном совещании в мэрии замглавы администрации Алина Сулейманова, во избежание массового скопления людей на территории столицы установлены елки и построены ледовые городки на 247 новогодних площадках. В 2019 году было организовано 85 площадок.

На сегодняшний день достроены ледовые городки и установлена 21 елка на основных праздничных площадках, обустроено 86 хоккейных коробок и 24 ледовых городка.

Всего по Башкирии построено более 2 700 новогодних площадок, что также значительно больше, чем в прошлых годах, сообщал ранее «Башинформ». Это сделано для того, чтобы в условиях пандемии избежать скоплений людей. Все площадки должны быть под контролем антиковидных инспекторов.

ИА «Башинформ»
Теги: Новый год
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