Коронавирус в Башкирии: Новая партия вакцины от COVID-19; умерла молодая женщина

Путин поддержал идею волонтера из Башкирии, который предложил страховать от коронавирусной инфекции немедицинский персонал больниц.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Еще у 154 человек подтвердился COVID-19 в Башкирии за сутки к 14 декабря. Из них 65 новых случаев выявлено в Уфе, 25 – в Туймазинском районе, 17 – в Белебеевском. Так же выглядит первая тройка регионов по общему количеству заражений: Уфа – 5 674 случая, Туймазинский район – 1 161, Белебеевский — 1 063. В целом по республике общее число заболевших с весны достигло 16 317, следует из данных Минздрава РБ. Сейчас лечатся в стационарах 756 инфицированных, 51 из них — в тяжелом состоянии, 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В медучреждениях подготовлено 6 405 инфекционных коек, из них свободны 26%. 2 403 пациента с легкой формой заболевания проходят лечение на дому. Всего 6 тысяч таких пациентов получили бесплатные лекарства. С начала пандемии выздоровели 13 052 человека.

Скончались еще три человека. Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Башкирии достигло 106 человек, сообщили 14 декабря в региональном Минздраве. Так, умерла уфимка 1961 года рождения с сопутствующими заболеваниями ожирение и атеросклероз. Еще одна жертва — жительница Янаульского района 1958 года рождения. Кроме ковида у нее были ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и панкреатит. Также умерла от COVID-19 молодая женщина из Краснокамского района, ей был всего 41 год. У нее были сопутствующие заболевания: хронический вирусный гепатит С, атеросклероз аорты 2 степени.

Новая партия вакцины от COVID-19. 13 декабря в Башкирию поступило 1900 доз третьей партии вакцины от коронавируса, сообщил на совещании в правительстве министр здравоохранения Максим Забелин. В первую очередь вакцинируют врачей, учителей и соцработников. «Вполне возможно, что до конца года в республику поступит еще одна партия вакцины от коронавирусной инфекции», — добавил он. 4 декабря Башкирия получила 1200 доз вакцины от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Первый компонент получили 97% от поступившей вакцины. Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в республике 9 декабря. «Надо людям разъяснять, что вакцинация – это основное решение вопроса в череде мероприятий, которые мы делаем, чтобы остановить пандемию», — сообщил на совещании Глава Башкирии Радий Хабиров.

14 декабря разработчики российской вакцины от ковида заявили о 100-процентной эффективности «Спутника V» против тяжелых форм коронавируса.

Путин поддержал идею башкирского волонтера. Депутат Госсобрания Башкирии, активист волонтерского центра «Единой России» Яков Кугубаев предложил страховать немедицинский персонал больниц от коронавирусной инфекции. Речь идет о специалистах, отвечающих за работу систем жизнеобеспечения, кислородное и другое оборудование. Инициатива озвучена 14 декабря на первом Социальном онлайн-форуме «Единой России» с участием президента страны Владимира Путина. «У меня за спиной новый ковид-госпиталь, построенный за 55 дней, теперь у нас таких уже два. Но в них работают не только врачи, но и другой персонал, и есть предложение продумать страхование немедицинского персонала медучреждений, работающих с ковид-больными», — рассказал Кугубаев. Путин поддержал его предложение. «Вы правы, надо внимательнее смотреть, кто и как работает по обеспечению медицинских учреждений. Я такое поручение Правительству дам. Вам спасибо за такое предложение», — сказал Путин и поблагодарил всех, кто работает по обеспечению жизнедеятельности медицинских учреждений. «Они делают очень важное и нужное дело, наверняка тоже с повышенной нагрузкой. Спасибо», – сказал он. В форуме принял участие Глава Башкирии Радий Хабиров.

Опыт Башкирии по строительству ковид-госпиталей признали одним из передовых в стране. Ранее на заседании СПЧ, которое проходило в Москве в День прав человека с участием Владимира Путина, обсуждался вопрос острой нехватки коечного фонда для больных инфекционными заболеваниями. В частности, общественный деятель Ирина Киркора обратилась к президенту с инициативой о необходимости скорейшего строительства в стране новых инфекционных больниц и назвала опыт Башкирии по строительству ковид-госпиталей одним из передовых в стране. «Просим вас дать поручение по срочному строительству таких типовых инфекционных больниц», — обратилась она к президенту страны. Путин выслушал предложения члена СПЧ и согласился с ее замечаниями по поводу нехватки инфекционных лечебных учреждений в стране.

1 декабря в башкирском Стерлитамаке завершилось строительство второго суперсовременного инфекционного центра для ковид-больных на 300 коек. Первый такой центр построили весной в Зубово за два месяца.

Медика оштрафовали из-за школьницы с COVID-19. 14 декабря стало известно, что в Хайбуллинском районе в селе Акъяр учащаяся 11-го класса посещала школу, несмотря на наличие признаков вирусной инфекции, не была изолирована. Как выяснил районный суд, медсестра не обеспечила медицинское наблюдение за школьницей; в журнале учёта инфекционных заболеваний информация о лабораторно подтвержденном коронавирусе у одиннадцатиклассницы отсутствовала. Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении. Суд признал медсестру виновной и назначил ей штраф в 7500 рублей.

В Антиковидном центре Башкирии заработала справочная служба ковид-госпиталей. Об этом на совещании в правительстве сообщила руководитель центра Римма Утяшева. Ежедневно с 15 до 17 часов и без выходных справочная служба оперативно ответит на вопросы родственников и граждан о состоянии пациентов, находящихся на лечении в ковид-госпиталях. За четыре недели работы в Антиковидный колл-центр поступило более 19 тысячи звонков. Актуальными остаются вопросы амбулаторной медпомощи. Вопросы специалистам можно задать с 8 до 20 часов ежедневно по номеру (347) 218-19-19, также в новогодние праздники.

Из-за пандемии по коронавирусу в Башкирии отменили республиканскую ёлку. Вместо этого все, кто должен был присутствовать на празднике, получат от имени Главы региона новогодние подарки. На других детских новогодних ёлках — как в помещениях, так и на улице — запрещены хороводы.