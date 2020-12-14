Фото: Олег Яровиков Опыт Башкирии по строительству ковид-госпиталей признан одним из передовых в стране Фото: Олег Яровиков

На заседании Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека, которое проходило в Москве в День прав человека с участием Владимира Путина, обсуждался вопрос острой нехватки коечного фонда для больных инфекционными заболеваниями. В частности, общественный деятель Ирина Киркора обратилась к президенту с инициативой о необходимости скорейшего строительства в стране новых инфекционных больниц и корпусов. В этом ключе она назвала опыт Башкортостана по строительству ковид-госпиталей одним из передовых в стране.

«Состояние многих инфекционных больниц впечатляет. Почти 25 лет назад я проходила летнюю практику в одном инфекционном отделении, я сейчас увидела такое же отделение с тем же самым ремонтом и с тем же самым обеспечением. За 25 лет ничего не изменилось. И как в таком отделении врачам спасать жизни людей? По имеющейся информации, почти в 50 субъектах страны требуется быстрое строительство новых инфекционных больниц и корпусов мощностью от 100 до 500 коек, в том числе с использованием технологий быстрого возведения зданий из типовых конструкций и оснащения их современным медицинским оборудованием. Такие примеры мы видим в Татарстане, Башкортостане, Челябинской области. Как никогда сейчас важна скорость принятия решений, их реализация», — акцентировала внимание на проблеме Ирина Киркора.

По мнению общественницы, такие больницы в последующем могут быть перепрофилированы под детское, онкологическое, терапевтическое отделение, потому что это не временные сооружения. Срок их службы доходит до 50 лет.

«Просим вас дать поручение по срочному строительству таких типовых инфекционных больниц из современных материалов с коечной мощностью в соответствии с потребностями регионов, с возможностью привлечения к финансированию этих проектов средств федерального и региональных бюджетов, а также институтов развития, которые софинансируют проекты социальной сферы», — обратилась она к главе государства.

Владимир Путин внимательно выслушал предложения члена СПЧ и согласился с ее замечаниями по поводу нехватки инфекционных лечебных учреждений в стране.

«Мы так и делаем. Смотрите, за последнее время достаточно быстро по новым технологиям и с соблюдением требований, в то же время, безопасности было построено 40 таких центров: 10 – непосредственно в регионах, и 30 – еще Минобороны фактически построило. До конца года 30-й будет построен, в целом 40 получилось. Часть из них будут переданы в регионы. Я с вами полностью согласен, этого тоже недостаточно. Это вопрос только финансирования. Все мы прекрасно понимаем, и вы правы, нужно делать это быстрыми темпами с тем, чтобы было возможно в будущем их перепрофилировать. Собственно говоря, по этому пути мы и пошли. А часть задач будет решаться и в рамках реализации программы развития первичного звена здравоохранения. Мы это имеем в виду и будем этому уделять внимание и дальше», — сказал президент.

Напомним, 1 декабря в Стерлитамаке завершилось строительство нового Инфекционного центра для ковид-больных. Его строительство началось 10 октября и завершилось менее чем за два месяца. Согласно проекту, в ковид-госпитале будет размещено 74 боксированных палат, в том числе 60 боксов (20 детских и 40 взрослых) и 14 реанимаций (одна реанимация для новорожденных). В целом, здесь имеется возможность размещения 282 коек, а при режиме ЧС – 312 коек. Для лечения больных там будет задействовано 36 аппаратов ИВЛ, новый суперсовременный компьютерный томограф, рентген-аппарат, комплексы оборудования для хирургического блока и родовой, реанимации, а также система снабжения медицинскими газами и станция по производству кислорода. Построена своя вертолетная площадка для санитарной авиации. В составе медицинского центра предусмотрено общежитие на 40 сотрудников.

Это уже второй такой крупный медицинский объект, построенный в республике за рекордно короткие сроки. Первый — Инфекционный центр в Зубово — был построен всего за два месяца и принял первых своих пациентов уже 3 июня 2020 года.