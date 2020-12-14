В Башкирии можно бесплатно научиться разрабатывать несложных роботов

На портале «Электронное образование Республики Башкортостан» размещен бесплатный стартовый курс по разработке несложных роботов, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития государственного управления региона.

Речь, в частности, идет о новом курсе «Разработка программных роботов на Lexema-RPA Studio».

Бесплатный курс доступен по этой ссылке.

«Всего за один день можно получить базовые навыки в востребованном направлении ИТ-сферы — роботизация бизнес-процессов с помощью технологии RPA (Robotic Process Automation)», — подчеркнула пресс-секретарь Минцифры Башкортостана Алевтина Даутова.

Слушатель нового курса получит навыки для разработки несложных роботов, самостоятельно сделает своих первых роботов на платформе Lexema-RPA. После успешного прохождения тестового задания слушатель получает цифровой сертификат.

RPA — быстрорастущий сегмент рынка программного обеспечения.

«Рутинные, повторяющиеся задачи перекладываются на роботов, имитирующих работу человека на компьютере. Программные роботы работают с любыми информационными системами, web-ресурсами, офисными программами. Если процесс поддается разбиению на стандартные действия на компьютере, то можно прописать четкий алгоритм и настроить робота для его выполнения», — добавила Алевтина Даутова.

На сегодняшний день все больше компаний используют для цифровизации технологию RPA. Важно, что освоить ее можно, не имея высокой квалификации программиста.

Как сообщили в Минцифре, Башкортостан — первый регион в России, достигший целевого показателя по количеству трудоспособных жителей республики, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования. Этот показатель был установлен федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Показатель достигнут благодаря своевременной разработке адаптивного обучающего комплекса «Ключевые компетенции цифровой экономики». С его помощью жители смогли обучиться на портале «Электронное образование Республики Башкортостан».

«Однако на этом республика не останавливается, продолжает регулярно пополнять портал новыми курсами», — заключили в ведомстве.