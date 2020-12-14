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Уфимец Cалават Фидаи вошел в Топ-10 авторов TikTok по созданию вирусных видероликов

ОБЩЕСТВО
Фото: www.facebook.com/

Уфимец Cалават Фидаи вошел в Топ-10 авторов TikTok по созданию вирусных видероликов Фото: www.facebook.com/

TikTok подвел итоги 2020 года в России и назвал самых популярных создателей контента в стране. Примечательно, что второй год подряд в этом списке значится уфимец Cалават Фидаи. На этот раз известный на весь мир мастер миниатюрной скульптуры вошел в Топ-10 авторов по созданию вирусных видероликов.

Салават Фидаи выкладывает свои работы под ником @salavat.fidai и за два с лишним года набрал более 11 миллионов подписчиков. Автор подогревает интерес пользователей короткими видео с демонстрацией процесса создания своих микрошедевров — Малыша Йоды, клоуна Пеннивайза, Короля Ночи, коронавируса, железного трона, бюстов Путина и Трампа, Эйфелевой башни. Некоторые из них собирают миллионы просмотров.

Подробнее о творческом пути Салавата Фидаи читайте﻿ здесь.

ИА «Башинформ»
Теги: соцсети, Салават Фидаи
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